У Луцьку горе-матір покинула коляску з дитиною на вулиці: фото "героїні"

У Луцьку мати покинула власну однорічну дитину в колясці посеред вулиці, а сама пішла розважатися зі співмешканцем. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Дитину залишили на вулиці Електроапаратній близько 14:00. Малюку довелося провести на вулиці кілька годин, перш ніж чоловік, що живе по сусідству, помітив що щось не так. Він приніс дитину в квартиру, де живе хресна мама дівчинки.

Сім'я, яка прихистила дитину, близько 22:00 подзвонила в поліцію, повідомивши, де може бути мати-зозуля.

У Луцьку мати покинула дитину на вулиці (дівчинка з хрещеною, фото: facebook.com/lutskpolice)

Дівчинка була одягнена досить легко, як для такого довгого перебування на вулиці, - під штанами-комбінезоном не було колготок, лише шкарпетки.

"Нам повідомили, що вона перебувала на вулиці приблизно до 14 годин, потім її хтось забрав, і лише через кілька годин повідомили поліцію", - розповів інспектор поліції.

Поки сусіди дбали про дитину, поліція розшукала на вулиці Рівненській матвр зі співмешканцем. Обидва були в стані алкогольного сп'яніння. Де дитина, мати пояснити не могла.

У Луцьку мати покинула дитину на вулиці (горе-мати, фото: facebook.com/lutskpolice)

Жінку з товаришем оглянули в наркодиспансері - стан сильного алкосп'яніння підтвердився. Про подію написали рапорт і передали у відділення поліції для подальшого розгляду відповідним підрозділом.

Тим часом дівчинку завезли в інфекційну лікарню. На даний момент відомо, що її життю нічого не загрожує.

У Луцьку мати покинула дитину в колясці на вулиці (відео: YouTube/Lutsk Police)