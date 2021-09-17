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В Луцке авто Нацгвардии столкнулось с маршруткой с пассажирами (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Луцке произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии и маршрутки. Предварительно, к счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

Об этом 17 сентября передает местное издание "Волынские новости".

По словам свидетелей происшествия, перед перекрестком улиц Потебни и Гнидавская микроавтобус гвардейцев столкнулся с маршруткой №28, в которой находились пассажиры.

На опубликованных с места аварии фото видно, что удар пришелся на заднюю часть пассажирского автобуса.

В Луцке автомобиль Нацгвардии столкнулся с маршруткой (фото: volynnews.com)

Можно предположить, что водитель авто Нацгвардии делал резкий маневр, выезжая на вторую полосу автодороги, и не рассчитал со скоростью и дистанцией, зацепив маршрутку впереди.

После ДТП на место прибыли правоохранители, которые выясняли детали и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла масштабная авария с участием авто Нацгвардии и 6 грузовиков, и после происшествия военные помогли спасти виновника ДТП.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными, и в сети показали видео происшествия.

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ДТПЛуцк