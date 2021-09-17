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У Луцьку авто Нацгвардії зіткнулося з маршруткою з пасажирами (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Луцьку сталася ДТП за участю автомобіля Національної гвардії та маршрутки. Попередньо, на щастя, в результаті аварії обійшлося без постраждалих.

Про це 17 вересня передає місцеве видання "Волинські Новини".

За словами свідків події, перед перехрестям вулиць Потебні та Гнідавської мікроавтобус гвардійців зіткнувся з маршруткою №28, в якій знаходилися пасажири.

На опублікованих з місця аварії фото видно, що удар припав на задню частину пасажирського автобуса.

У Луцьку автомобіль Нацгвардії зіткнувся з маршруткою (фото: volynnews.com)

Можна припустити, що водій авто Нацгвардії робив різкий маневр, виїжджаючи на другу смугу автодороги, і не розрахував зі швидкістю і дистанцією, зачепивши маршрутку попереду.

Після ДТП на місце прибули правоохоронці, які з'ясовували деталі та обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася масштабна аварія за участю авто Нацгвардії та 6 вантажівок, і після події військові допомогли врятувати винуватця ДТП.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.

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ДТПЛуцьк