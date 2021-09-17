У Луцьку авто Нацгвардії зіткнулося з маршруткою з пасажирами (фото)
У Луцьку сталася ДТП за участю автомобіля Національної гвардії та маршрутки. Попередньо, на щастя, в результаті аварії обійшлося без постраждалих.
Про це 17 вересня передає місцеве видання "Волинські Новини".
За словами свідків події, перед перехрестям вулиць Потебні та Гнідавської мікроавтобус гвардійців зіткнувся з маршруткою №28, в якій знаходилися пасажири.
На опублікованих з місця аварії фото видно, що удар припав на задню частину пасажирського автобуса.
У Луцьку автомобіль Нацгвардії зіткнувся з маршруткою (фото: volynnews.com)
Можна припустити, що водій авто Нацгвардії робив різкий маневр, виїжджаючи на другу смугу автодороги, і не розрахував зі швидкістю і дистанцією, зачепивши маршрутку попереду.
Після ДТП на місце прибули правоохоронці, які з'ясовували деталі та обставини аварії.
Раніше повідомлялося, що в Києві сталася масштабна аварія за участю авто Нацгвардії та 6 вантажівок, і після події військові допомогли врятувати винуватця ДТП.
Також ми писали про те, що перед цим у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.