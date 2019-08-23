Кто-то сливал информацию: боец АТО откровенно рассказал об ужасах Иловайского котла

Коллаж (РБК-Украина)

Военный рассказал, как происходили события в АТО в 2014 году

Боец АТО Виталий Фоменко, который пять лет назад был на Донбассе и вышел живым из Иловайского котла, воссоздал хронологию того жуткого дня и рассказал, как все было. Отметим, что бои под Иловайском считаются одними из самых тяжелых и жестоких для украинских военных со времен начала войны на Донбассе. Наши бойцы 10 августа начали штурм города, но уже 28 августа получили приказ отступать. Воины начали уходить по якобы свободному корридору, но во время отступления нашу армию атаковали.

Всего в Иловайском котле погибло 366 защитников Украины, 429 мужчин были ранены, около 300 человек попали в плен к террористам "ДНР".

Виталий Фоменко с позывным "Косатка" выдвинулся в Иловайск 18 августа ночью, он с горечью вспоминает те события, передает "Новое время".

По словам воина, в начале 2014 года его поставили охранять город Днепр, он принимал переселенцев и помогал им, потом бойца отправили на тренировку на полигон под Киевом и уже оттуда он направился на Донбасс.

Украинские военные и дети во дворе (nv.ua)

"17 августа ночью нам поступил приказ взять на сутки сухпайок и выдвинуться в Иловайск. Была сильная гроза, когда мы уезжали, машины на заправке отказывались заправлять из-за молний и грома. Как предвестник был какой-то. Нам сказали, что мы едем туда на сутки. Мы зашли в Иловайск колонной - и в итоге провели там ровно 11 дней", - вспоминает Виталий.

По словам бойца, после боев поступила команда уходить. 29 августа армия продвинулась в село, но там их накрыло обстрелом. Стреляли из всего, чего можно, говорит военный.

"Танки били, пулеметы, у нас 35 машин сгорело за сорок минут с потерями, если не ошибаюсь, около 76 человек. Более четырех десятков бойцов были ранены", - сообщил боец.

Потом вся команда воинов попала в плен к боевикам "ДНР", хотя в начале, когда их задержали, российский офицер дал слово, что в "ДНР" их не передадут, но оказалось все по-другому. Спустя 5 месяцев в плену боевики дала нашим бойцам позвонить домой.

"Папа, я живой", - сказал Виталий отцу во время телефонного звонка.

Ребят держали в подвале, очень плохо кормили, в первые блюда подливали солярку. Виталий похудел на 16 килограммов.

Фото: Виталий Фоменко (nv.ua/)

По словам Виталий, в украинской армии и руководстве были шпионы, которые "сливали" информацию боевикам, это и стало причиной трагедии в Иловайске.

"Кто-то сливал информацию о нас. Это не один человек, конечно, делал. Кто конкретно - мы не знаем, потому что не пойман - не вор, как говорится. Выйдя из плена, о предателях мы информацию дали. Один из них, кстати, даже продолжил службу в ВСУ. А по тем, кто сливал наши данные противнику, точно ничего не известно", - подытожил Виталий.

Как мы ранее писали, умер известный волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович), который изготавливал камуфляжи и маскировки для вооружения и техники для украинских защитников на Донбассе.