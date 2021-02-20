Лунный посевной календарь на март 2021: когда и как правильно посадить рассаду

Наиболее благоприятные дни для посевов в марте 2021

Самыми удачными днями следующего месяца для посадки рассады являются 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 марта.

При этом 9, 10, 11, 12, 13 и 28 марта лучше воздержаться от любых работ, связанных с растениями. В эти дни можно очистить почву и перебрать семена.

Как правильно подготовить семена для рассады

Семена перед посадкой необходимо для начала где-то взять. Их всегда можно найти в специальных магазинах, но лучшим способом все же считается сбор семян во время урожая и их подготовка на следующий год. Если вы не успели этого сделать в 2020 году, можно пойти на рынок и поискать семена у мелких фермеров. Во второй половине месяца там же уже можно найти и саму рассаду.

Опытные садоводы подготовленные семена огурцов, томатов и перцев перед их посевом выдерживают в растворе марганцовки, промывают под струей воды, а потом сутки выдерживают в зольном растворе. После такой предварительной подготовки к посадке проращивают семена во влажной тряпочке в теплом месте при температуре +30 градусах Цельсия.

Хорошо дезинфицирует семена, подготавливаемые к посадке, прогревание в воде при температуре +45 градусов в течение 12 часов. А стимулирует их прорастание последующее замачивание в растворе борной кислоты и медного купороса (по 0,2 г/1л), соке алоэ и просто в воде, барботируемой пузырьками воздуха.

А вот семена арбузов и дыни обрабатывают перед посевом иначе. Сначала замачивают в марганцовке, затем в течение 3 суток днем ставят в теплое место, а на ночь - в холодильник. В конце опускают семена в горячее подслащенное вино и выдерживают там не менее суток, чтобы плоды были сладкими. С этой же целью семена редьки замачивают в воде с медом.