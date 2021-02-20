Місячний посівний календар на березень 2021: коли і як правильно посадити розсаду

Найбільш сприятливі дні для посівів у березні 2021

Найвдалішими днями наступного місяця для посадки розсади є 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 і 31 березня.

При цьому 9, 10, 11, 12, 13 і 28 березня, краще утриматися від будь-яких робіт, пов'язаних з рослинами. У ці дні можна очистити грунт і перебрати насіння.

Як правильно підготувати насіння для розсади

Насіння перед посадкою необхідно для початку десь взяти. Їх завжди можна знайти в спеціальних магазинах, але найкращим способом вважається збір насіння під час врожаю та їх підготовка на наступний рік. Якщо ви не встигли цього зробити у 2020 році, можна піти на ринок і пошукати насіння у дрібних фермерів. У другій половині місяця там же можна знайти й саму розсаду.

Досвідчені садівники підготовлене насіння огірків, томатів і перців перед посівом витримують в розчині марганцівки, промивають під струменем води, а потім добу витримують в зольному розчині. Після такої попередньої підготовки до посадки пророщують насіння у вологій ганчірці в теплому місці при температурі +30 градусах Цельсія.

Добре дезінфікує насіння, що готується до посадки, прогрівання у воді при температурі +45 градусів протягом 12 годин. А стимулює їх проростання подальше замочування в розчині борної кислоти та мідного купоросу (по 0,2 г/1л), соку алое і просто у воді з бульбашками повітря.

А ось насіння кавунів і дині обробляють перед посівом інакше. Спочатку замочують в марганцівці, потім протягом 3 діб вдень ставлять у тепле місце, а на ніч у холодильник. В кінці опускають насіння в гаряче, підсолоджене вино і витримують там не менш як добу, щоб плоди були солодкими. З цією ж метою насіння редьки замочують у воді з медом.