Лунный календарь здоровья на июнь 2021: когда не стоит идти к врачу

Лунный календарь очень важен для тех, кто планирует свои медицинские операции и походы к врачу. Как утверждают специалисты, от лунного цикла зависит работа внутренних органов и они становятся более чувствительными в некоторые дни, а также могут меньше реагировать на необходимое лечение.
В какие дни не стоит посещать врача и планировать медицинские операции, рассказали на портале Poradnica.
Нервная система перенапряженная и есть склонность к стрессам: 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 24, 28, 29 и 30 июня
Не стоит идти к стоматологу – 4, 5 июня
Стоит избегать хирургического вмешательства и любых методов влияния на орган, систему или часть тела:
Остальные дни для разных вмешательств в организм человека можно считать благоприятными. Стоит полностью избегать любых операций в дни Полнолуния – 24-25 июня.
В июне ожидается солнечное затмение 10 июня, а это значит, что три дня до этой даты и два после – нужно сохранять тишину в мыслях и действиях. Не стоит начинать важные дела, делать плановые операции и другие важные шаги. Это время нужно посвятить возвращению долгов, духовной работе.
Напомним, ранее мы сообщали, какие дни в июне будут неблагоприятными для косметических процедур и обновлению причесок.