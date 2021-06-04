Місячний календар здоров'я на червень 2021: коли не варто йти до лікаря

Місячний календар дуже важливий для тих, хто планує свої медичні операції й походи до лікаря. Як стверджують фахівці, від місячного циклу залежить робота внутрішніх органів і вони стають більш чутливими в деякі дні, а також можуть менше реагувати на необхідне лікування.
У які дні не варто відвідувати лікаря і планувати медичні операції, розповіли на порталі Poradnica.
Нервова система перенапружена і є схильність до стресів: 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 24, 28, 29 і 30 Червня
Не варто йти до стоматолога - 4, 5 червня
Варто уникати хірургічного втручання і будь-яких методів впливу на орган, систему або частину тіла:
Інші дні для різних втручань в організм людини можна вважати сприятливими. Варто повністю уникати будь – яких операцій в дні повного місяця - 24-25 червня.
У червні очікується сонячне затемнення 10 червня, а це означає, що три дні до цієї дати та два після – потрібно зберігати тишу в думках і діях. Не варто починати важливі справи, робити планові операції та інші важливі кроки. Цей час потрібно присвятити поверненню боргів, духовній роботі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які дні в червні будуть несприятливими для косметичних процедур і оновленню зачісок.