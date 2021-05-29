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Лунный календарь на июнь: когда не стоит идти в парикмахерскую

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Суббота 29 мая 2021 18:00
Лунный календарь на июнь: когда не стоит идти в парикмахерскую Фото: Лунный календарь стрижек на июнь 2021 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Косметические и парикмахерские процедуры взаимосвязаны с фазой Луны. Есть дни, которые категорически не подходят для ухода за волосами телом – могут быть проблемы со здоровьем, волосы перестанут расти, а покраска даст не тот оттенок, который задумывался.

Календарь стрижек на июнь вам поможет подобрать нужную дату для визита в парикмахерскую. Какие даты будут неудачными, рассказали на портале Astromeredian.

Фазы Луны в июне

Убывающая Луна – с 1 по 9 июня, с 25 по 30 июня

Новолуние – 10 июня

Растущая Луна – с 11 по 23 июня

Полнолуние – 24 июня

Благоприятные дни в июне 2021

Для стрижки: 7, 11, 12, 14-16, 22, 27 июня

Для покраски волос: 1, 18, 22, 23, 24, 29, 30 июня

Для завивки: 4-8, 16-18, 20, 26 июня

Для депиляции и эпиляции: 1-6, 7-8, 18, 25-30 июня

Для наращивания ресниц, окрашивания бровей: 8, 14, 20 июня

Для кардинального изменения имиджа – 28 июня

Неблагоприятные дни в июне 2021

3 июня – стрижка категорически запрещена.

5 июня – неблагоприятный день для стрижки, может отнять жизненные ориентиры и лишить сил.

29 июня – перенесите стрижку на другой день, так как изменение прически может вызвать ломкость волос и перхоть.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самые бесполезные средства для волос.

А также рассказывали о том, что стилист назвала самые трендовые стрижки лета 2021.

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