Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: когда не стоит идти к парикмахеру

1 ноября – Не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос. Можно окрашивать волосы и проводить оздоровительные процедуры.

2 ноября – Удачный день, можно не просто стричься, а кардинально поменять свой имидж.

3 ноября – Неудачный день для любой стрижки, можно отрезать и удачу. Можно заняться окрашиванием, но не стоит кардинально менять имидж.

4 ноября – Хороший день, изменение прически может добавить сил и энергии.

5 ноября – Не стоит в этот день планировать поход к парикмахеру.

6 ноября – Стрижка в этот день поможет росту волос и раскроет ваш внутренний потенциал. Окрашивание тоже пойдет на пользу.

7 ноября – Неудачный день для манипуляций с волосами, может ухудшиться самочувствие.

8 ноября – Можно стричь волосы и проводить эксперименты с внешностью.

9 ноября – Новая прическа добавит силы и энергию. Можно экспериментировать.

10 ноября – Стрижка поможет притянуть финансовое благополучие.

11 ноября – Не стоит стричь волосы и проводить другие манипуляции с волосами.

12 ноября – День с негативной энергетикой, не стоит посещать парикмахера.

13 ноября – Можно выполнять несложные манипуляции с волосами, укоротить челку или подрезать кончики.

14 ноября – Неудачный день для стрижек, может пострадать здоровье.

15 ноября – Стрижка в этот день поможет укрепить волосы и сделает их блестящими и здоровыми.

16 ноября – Удачный день для стрижки, даст мощный заряд позитива. Можно окрашивать и кардинально менять имидж.

17 ноября – Можно полностью сменить образ, обновить стрижку, сделать окрашивание.

18 ноября – Неудачный день для стрижки, принесет разочарование и испортит настроение.

19 ноября – Стрижка в этот день принесет неприятности. Окрашивать можно, но не стоит проводить смелые эксперименты.

20 ноября – Не стоит посещать парикмахера, могут быть конфликты с родными.

21 ноября – Можно проводить незначительные манипуляции с волосами, обновить свою прическу.

22 ноября – Можно ровнять кончики или челку, но кардинальные эксперименты проводить не стоит.

23 ноября – Неудачный и даже опасный день для изменения прически, может притянуть болезни.

24 ноября – Удачный день для смены имиджа, сулит успех у противоположного пола.

25 ноября – Не стоит кардинально обрезать волосы, можно отрезать удачу и везение.

26 ноября – Отмените запись в салон красоты, очень неудачный день.

27 ноября – Стрижку делать нежелательно, а вот косметические процедуры станут очень полезными.

28 ноября – Неудачный день для экспериментов с волосами, чревато финансовыми проблемами.

29 ноября – Волосы станут непослушными после любых манипуляций.

20 ноября – Неудачный день для стрижки, есть риск ухудшения здоровья.