Місячний календар стрижок на листопад 2021: коли не варто йти до перукаря

1 листопада - не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся. Можна фарбувати волосся і проводити оздоровчі процедури.

2 листопада - вдалий день, можна не просто стригтися, а кардинально поміняти свій імідж.

3 листопада - невдалий день для будь-якої стрижки, можна відрізати й удачу. Можна зайнятися фарбуванням, але не варто кардинально міняти імідж.

4 листопада - Хороший день, зміна зачіски може додати сил і енергії.

5 листопада - не варто в цей день планувати похід до перукаря.

6 листопада - Стрижка в цей день допоможе росту волосся і розкриє ваш внутрішній потенціал. Фарбування теж піде на користь.

7 листопада - невдалий день для маніпуляцій з волоссям, може погіршитися самопочуття.

8 листопада - можна стригти волосся і проводити експерименти із зовнішністю.

9 листопада - нова зачіска додасть сили та енергію. Можна експериментувати.

10 листопада - Стрижка допоможе притягнути фінансове благополуччя.

11 листопада - не варто стригти волосся і проводити інші маніпуляції з волоссям.

12 листопада - День з негативною енергетикою, не варто відвідувати перукаря.

13 листопада - можна виконувати нескладні маніпуляції з волоссям, вкоротити чубок або підрізати кінчики.

14 листопада - невдалий день для стрижок, може постраждати здоров'я.

15 листопада - Стрижка в цей день допоможе зміцнити волосся і зробить їх блискучими та здоровими.

16 листопада - вдалий день для стрижки, дасть потужний заряд позитиву. Можна фарбувати та кардинально міняти імідж.

17 листопада - можна повністю змінити образ, оновити стрижку, зробити фарбування.

18 листопада - невдалий день для стрижки, принесе розчарування і зіпсує настрій.

19 листопада - Стрижка в цей день принесе неприємності. Фарбувати можна, але не варто проводити сміливі експерименти.

20 листопада - не варто відвідувати перукаря, можуть бути конфлікти з рідними.

21 Листопада - можна проводити незначні маніпуляції з волоссям, оновити свою зачіску.

22 листопада - можна рівняти кінчики або чубок, але кардинальні експерименти проводити не варто.

23 листопада - невдалий і навіть небезпечний день для зміни зачіски, може притягнути хвороби.

24 листопада - вдалий день для зміни іміджу, обіцяє успіх у протилежної статі.

25 листопада - не варто кардинально обрізати волосся, можна відрізати удачу і везіння.

26 листопада – скасуйте запис в салон краси, дуже невдалий день.

27 листопада - Стрижку робити небажано, а ось косметичні процедури стануть дуже корисними.

28 листопада - невдалий день для експериментів з волоссям, що загрожує фінансовими проблемами.

29 листопада - волосся стане неслухняним після будь-яких маніпуляцій.

20 листопада - невдалий день для стрижки, є ризик погіршення здоров'я.