Місячний календар стрижок на листопад 2021: коли не варто йти до перукаря
Місячний календар допомагає вибрати оптимальну дату для відвідування салону краси та експериментів із зачіскою. Є дні, які ідеально підходять для стрижки та фарбування волосся і є періоди, коли не варто кардинально міняти свою зачіску.
Які дні в листопаді 2021 року будуть найвдалішими для відвідування перукаря, а коли від зміни іміджу краще відмовитися – читайте нижче.
1 листопада - не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся. Можна фарбувати волосся і проводити оздоровчі процедури.
2 листопада - вдалий день, можна не просто стригтися, а кардинально поміняти свій імідж.
3 листопада - невдалий день для будь-якої стрижки, можна відрізати й удачу. Можна зайнятися фарбуванням, але не варто кардинально міняти імідж.
4 листопада - Хороший день, зміна зачіски може додати сил і енергії.
5 листопада - не варто в цей день планувати похід до перукаря.
6 листопада - Стрижка в цей день допоможе росту волосся і розкриє ваш внутрішній потенціал. Фарбування теж піде на користь.
7 листопада - невдалий день для маніпуляцій з волоссям, може погіршитися самопочуття.
8 листопада - можна стригти волосся і проводити експерименти із зовнішністю.
9 листопада - нова зачіска додасть сили та енергію. Можна експериментувати.
10 листопада - Стрижка допоможе притягнути фінансове благополуччя.
11 листопада - не варто стригти волосся і проводити інші маніпуляції з волоссям.
12 листопада - День з негативною енергетикою, не варто відвідувати перукаря.
13 листопада - можна виконувати нескладні маніпуляції з волоссям, вкоротити чубок або підрізати кінчики.
14 листопада - невдалий день для стрижок, може постраждати здоров'я.
15 листопада - Стрижка в цей день допоможе зміцнити волосся і зробить їх блискучими та здоровими.
16 листопада - вдалий день для стрижки, дасть потужний заряд позитиву. Можна фарбувати та кардинально міняти імідж.
17 листопада - можна повністю змінити образ, оновити стрижку, зробити фарбування.
18 листопада - невдалий день для стрижки, принесе розчарування і зіпсує настрій.
19 листопада - Стрижка в цей день принесе неприємності. Фарбувати можна, але не варто проводити сміливі експерименти.
20 листопада - не варто відвідувати перукаря, можуть бути конфлікти з рідними.
21 Листопада - можна проводити незначні маніпуляції з волоссям, оновити свою зачіску.
22 листопада - можна рівняти кінчики або чубок, але кардинальні експерименти проводити не варто.
23 листопада - невдалий і навіть небезпечний день для зміни зачіски, може притягнути хвороби.
24 листопада - вдалий день для зміни іміджу, обіцяє успіх у протилежної статі.
25 листопада - не варто кардинально обрізати волосся, можна відрізати удачу і везіння.
26 листопада – скасуйте запис в салон краси, дуже невдалий день.
27 листопада - Стрижку робити небажано, а ось косметичні процедури стануть дуже корисними.
28 листопада - невдалий день для експериментів з волоссям, що загрожує фінансовими проблемами.
29 листопада - волосся стане неслухняним після будь-яких маніпуляцій.
20 листопада - невдалий день для стрижки, є ризик погіршення здоров'я.
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