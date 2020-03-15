Лунный календарь на март: что и когда садить для крупного урожая

Лунный календарь помогает определить благоприятные дни для посадки растений
Посадочный лунный календарь помогает садоводам определиться, в какие дни лунного цикла стоит сажать растения, чтобы они росли крепкими и дали богатый урожай. Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей.
Фазы луны в марте 2020 года воздействуют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих растений.
Благоприятные посадочные дни в марте 2020 года:
Важно помнить, что посевной календарь подразумевает засевание теплиц или контейнеров для рассады.
Напомним, ранее мы писали, когда переводить стрелки на один час.