Лунное затмение 5 июля: этот день принесет ссоры, конфликты и невероятные ситуации

Лунное затмение 5 июля (Фото: pixabay.com)

Астрологи рассказали, что принесет лунное затмение 5 июля и как избежать неприятностей

Лунное затмение 5 июля, которое произошло в 6 часов 21 минуту в воскресенье, может принести множество странных и невероятных ситуаций. Оно стало последним в триаде летних затмений и сильно может повлиять на тех, кто родился в созвездии Рака и Козерога.

Лунное затмение для каждого человека

Лунное затмение всегда происходит в паре с полнолунием, а в этот раз еще и добавился полный парад планет 4 июля, который будет длиться ближайшие две недели. Как предупредила астропсихолог Валентина Виттрок в комментарии для ТСН, в этот период очень большой риск травм, так как люди в буквальном смысле теряют равновесие. Под угрозой также находится и транспорт, поэтому стоит быть особенно внимательнее во время прогулок, путешествий и поездок.

В этот период усиливается работа органов чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильности и интуиция. Шестое чувство будет очень обострено, и стоит прислушиваться, так как это поможет избежать неприятностей, сложных ситуаций и подскажет ответ на важный вопрос.

Период затмений – это период испытаний, во время которого в социальной атмосфере все накаляется, молнии буквально летают между людьми, конфликты и ссоры возникают практически на ровном месте как между близкими людьми, а, так же и между незнакомыми. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно взять себя в руки и не реагировать на провокации, не тратить свои нервы, не ввязываться в споры, ограничить свое общение с энергетическими вампирами и эмоционально нестабильными личностями.

Важные решения принимать в такие периоды не стоит, так как в будущем они окажутся ошибочными и могут принести горькие сожаления и неприятности.

Как утверждает астропсихолог, есть и другая сторона – более светлая. В такие дни открываются новые возможности, появляются новые шансы, ситуации, которые ранее не были возможными. Появляются новые, физически и моральные силы у организма, появляются новые идеи.

Лунное затмение в обществе

В такой период особенно остро проявляются публичные скандалы, появляется большое количество компромата, резонансных публикаций, политики и звезды шоу-бизнеса начинают весьма откровенно рассказывать о себе, а общество очень эмоционально на все это реагирует. Могут быть разрывы контактов, окончание политической карьеры и другие неприятности.

На личную жизнь такое затмение тоже имеет серьезное влияние. Одинокие люди имеют все шансы встретить партнера свой мечты. Пары, которые переживают кризис – могут принять решение о расставании. Специалист предупреждает, что все, что будет разрушено в этот период, восстановлению не подлежит. Если вы захотите уволиться или расстаться с близким человеком, то дороги назад уже не будет.

С другой стороны, любые изменения часто ведут к тому, что, избавившись от того, что вам не приносило удовольствия, вы получите шанс обрести то, о чем давно мечтали.

Напомним, ранее мы писали о том, как пережить полный парад планет и не попасть в серьезные неприятности.

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Автор: Анна Шиканова