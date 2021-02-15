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Лукашенко владеет элитным автопарком и самолетами: на чем ездит и летает президент Беларуси

Автор: Людмила Жукова

Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает пользоваться дорогими и статусными автомобилями. На публике он появляется совсем не на авто белорусского производства. Также в его владении есть и эксклюзивный Boeing 767-32K (ER) за 100 миллионов долларов.

Об этом рассказали в расследовании "Радио Свобода".

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Белорусские журналисты сообщают, что Лукашенко был неоднократно замечен на Maybach 62. На этом эксклюзивном авто президент появляется с 2012 года. По словам Лукашенко, эту машину ему подарили. Такая машина, по данным журналистов, может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона.

В 2011 году Лукашенко приехал на инаугурацию на Mercedes Pullman W221. Это Mercedes S-класса пятого поколения, его стоимость стартует от нескольки сотен тысяч евро.

Также есть у главы Беларуси и Rolls-Royce Phantom Coupe. Впервые Лукашенка на этом фешенебельном авто заметили в 2016 году. Такое транспортно средство стоит приблизительно 170 тысяч евро.

Не чужды президенту Беларуси и электрокары. В 2017 году глава страны испытал Tesla возле Дворца Независимости. Такая мощная и новая модель стоит 100 тысяч евро.

Александр Лукашенко владеет элитным автопарком

Журналисты отмечают, что также президента Беларуси можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes.

Автомобили - это не единственная страсть Лукашенко. Также он тяготеет и к дорогой авиации. В 2012 году президент Беларуси приобрел эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), ранее принадлежавший Туркменбаши.

На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко сказал, что его стоимость около 100 миллионов долларов. До этого Лукашенко пользовался Boeing 737-8EV. Его стоимость такая же.

Александр Лукашенко владеет Boeing 767-32K (ER)

Как мы писали ранее, у Лукашенко нашли десяток секретных резиденций.

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