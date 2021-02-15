Лукашенко володіє елітним автопарком і літаками: на чому їздить та літає президент Білорусі

Білоруські журналісти повідомляють, що Лукашенко був неодноразово помічений на Maybach 62. На цьому ексклюзивному авто президент з'являється з 2012 року. За словами Лукашенка, цю машину йому подарували. Така машина, за даними журналістів, може коштувати від 367 тисяч до півмільйона євро.

У 2011 році Лукашенко приїхав на інавгурацію на Mercedes Pullman W221. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, його вартість стартує від кількох сотень тисяч євро.

Також є у глави Білорусі й Rolls-Royce Phantom Coupe. Вперше Лукашенка на цьому фешенебельному авто помітили у 2016 році. Такий транспортно засіб коштує приблизно 170 тисяч євро.

Не чужі президенту Білорусі й електрокари. У 2017 році глава країни випробував Tesla біля Палацу Незалежності. Така потужна і нова модель коштує 100 тисяч євро.

Олександр Лукашенко володіє елітним автопарком

Журналісти відзначають, що також президента Білорусі можна було побачити на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III і на преміум-моделі Mercedes.

Автомобілі - це не єдина пристрасть Лукашенко. Також він тяжіє і до дорогої авіації. У 2012 році президент Білорусі придбав ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), що раніше належав Туркменбаші.

На прес-конференції у 2013 році Лукашенко сказав, що його вартість близько 100 мільйонів доларів. До цього Лукашенко користувався Boeing 737-8EV. Його вартість така ж.

Олександр Лукашенко володіє Boeing 767-32K (ER)