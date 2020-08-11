Лукашенко, уходи! Что на самом деле происходит в протестующей Беларуси

В Беларуси прошли президентские выборы и после оглашения первых результатов стране началось противостояние жителей страны и силовиков. В понедельник вечером на улицы городов вышли люди, в представители ОМОНа и спецназа начали стрелять и запускать светошумовые гранаты. Много пострадавших и уже подтвержденная смерть. Людей давят спецмашинами и автобусами.

Журналист из Беларуси по имени Денис рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler, что же происходит на самом деле в стране.

"У нас война по всей стране. В Минске второй день стреляют по людям резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Перекрыто все, транспорт не ходит или не останавливается. Люди перекрывают дороги, чтобы "каратели" не проехали. В Бобруйске вчера нахватали 80 человек. Судили закрыто в ИВС. Пришли родственники узнавать, где и кто. Прилетел ОМОН во главе с замначальника ГУВД и всех побили и повязали", - рассказал Денис.

Он добавил, что центр полностью перекрыт, проехать нельзя, но можно рискнуть пройти. Некоторым не везет – сразу задерживают.

Тем временем на участках продолжают считать протоколы, но по данным местных жителей, они совершенно не соответствуют действительности.

"Большинство участков до сих пор не показывают протоколы. Мы на своем добились, чтобы вчера к ночи показали, но сегодня его убрали. По Минску был приказ ЦИК не показывать протоколы. Но некоторые показали. Уверенная победа Тихановской. Во многих участках явка была до 100%. По всей стране, даже в маленьких городках, члены избиркомов убегали в ночь с черного хода под конвоем и под свист людей", - отмечает журналист.

Полную картину реальных результатов выборов сейчас еще сказать нельзя, но по словам Дениса, у Тихановской – полная победа, с огромным перевесом.

"В платформе Голос из 1 100 000 голосов у нее 80%. На разных участках от 60 до 80%. За рубежом от 80 до 92%. Тихановская сегодня подавала в ЦИК про непринятие выборов, требовала пересчета. Ее продержали три часа на каких-то разговорах одну, потом она ушла почему-то с черного хода. Сейчас некоторые утверждают, что с ней все в порядке, некоторые говорят, что с ней нельзя связаться", - рассказал Денис.

Скриншот протокола

По предварительным данным экзитполов заграничных участков, 86, 77% было голосов за Тихановскую и всего лишь 3,9% за Лукашенко.

"Несколько десятков протоколов с участков в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Ляснах, Лиде, Атолине, Островце – на которых побеждает Тихановская. Это даже там, где не было независимых наблюдателей и где подсчеты предварительного голосования в разы не сходились с подсчетами наблюдателей. На этих участках Тихановская набрала от 51 до 90%", - сообщил журналист.

Скриншот протокола

По словам Дениса, несмотря на все усилия силовиков, протесты не стихнут, и ситуация будет накаляться.

"Совсем непохоже, что стихнет. Даже если Тихановскую перепугают или еще как-то уберут – слишком очевидно все, слишком достал этот колхозный фашизм. И раньше, а теперь еще и доказал, что людоедский. Они только и могут, что пугать. Мы в большей массе не боимся, как не боялись все лето. Даже если массовые демонстрации подавят, только больше разрастется партизанка и обычное неповиновение. Сегодня наблюдатели, они же родители школьников сказали мне, что 1 сентября подадут массовое заявление на отчисление всех учителей и администрации, кто был в комиссиях. И они не одни такие. Курс рубля падает и падает. Увольнения на заводах объявили даже до выборов. Забастовки неизбежны", - рассказал Денис.

Он добавил, что люди устали от правления Лукашенко и многие хотят кардинальных изменений стране.

"Я много поездил по деревням соседних районов. Видел пару человек за Лукашенко и много против. Обычных деревенских женщин и мужчин разного возраста. "Я раньше за него голосовала, а теперь думаю. Многое не нравится" – а потом такой список. И даже мать спецназовца хочет перемен. Мой прогноз – до нового года он не дотянет. В любом смысле. А скорее всего через месяц-два его правление рухнет", - рассказал журналист.

Денис рассказал, что данные о раненных и погибших неточные. Вчера была информация о двух демонстрантах в очень тяжелом состоянии. Один из них пострадал от гранаты. В полиции сказали, что подорвался на собственном устройстве. Также были данные о погибших в воскресенье, но в понедельник – тишина.

Протесты в Беларуси (Фото: svaboda.org)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Беларуси силовики начали применять против демонстрантов оружие.