Лукашенко, йди! Що насправді відбувається в Білорусі, яка протестує

В Білорусі пройшли президентські вибори та після оголошення перших результатів країні почалося протистояння жителів країни та силовиків. У понеділок ввечері на вулиці міст вийшли люди, представники ОМОНу і спецзагонів почали стріляти та запускати світло-шумові гранати. Багато постраждалих і вже підтверджена смерть. Людей тиснуть спецмашинами та автобусами.

Журналіст з Білорусі на ім'я Денис розповів у ексклюзивному коментарі для Styler, що ж насправді відбувається в країні.

"У нас війна по всій країні. У Мінську другий день стріляють гумовими кулями по людях і світло-шумовими гранатами. Перекрито всі, транспорт не ходить чи не зупиняється. Люди перекривають дороги, щоб "карателі" не проїхали. У Бобруйську вчора нахапали 80 осіб. Судили закрито в ІТТ. Прийшли родичі дізнаватися, де і хто. Прилетів ОМОН на чолі з заступником начальника ГУВС і всіх побили та пов'язали", - розповів Денис.

Він додав, що центр повністю перекритий, проїхати не можна, але можна ризикнути пройти. Деяким не щастить – відразу затримують.

Тим часом на ділянках продовжують рахувати протоколи, але за даними місцевих жителів, вони абсолютно не відповідають дійсності.

"Більшість дільниць досі не показують протоколи. Ми на своєму домоглися, щоб вчора до ночі показали, але сьогодні його прибрали. По Мінську був наказ ЦВК не показувати протоколи. Але деякі показали. Впевнена перемога Тихановської. У багатьох дільницях явка була до 100%. По всій країні, навіть у маленьких містечках, члени виборчкомів тікали в ніч з чорного ходу під конвоєм і під свист людей", - зазначає журналіст.

Повну картину реальних результатів виборів зараз ще сказати не можна, але за словами Дениса, у Тихановської – повна перемога, з величезною перевагою.

"В платформі Голос з 1 100 000 голосів у неї 80%. На різних ділянках від 60 до 80%. За кордоном від 80 до 92%. Тихановська сьогодні подавала до ЦВК про неприйняття виборів, вимагала перерахунку. Її протримали три години на якихось розмовах одну, потім вона пішла чомусь з чорного ходу. Зараз деякі стверджують, що з нею все гаразд, деякі кажуть, що з нею не можна зв'язатися", - розповів Денис.

Скріншот протоколу

За попередніми даними екзитполів закордонних дільниць, 86, 77% голосів було за Тихановську і лише 3,9% за Лукашенка.

"Кілька десятків протоколів з дільниць в Мінську, Бресті, Гродно, Вітебську, Ляснах, Ліді, Атолині, Островці – на яких перемагає Тихановська. Це навіть там, де не було незалежних спостерігачів і де підрахунки попереднього голосування в рази не сходилися з підрахунками спостерігачів. На цих ділянках Тихановська набрала від 51 до 90%", - повідомив журналіст.

Скріншот протоколу

За словами Дениса, попри на всі зусилля силовиків, протести не вщухнуть, і ситуація буде загострюватися.

"Зовсім несхоже, що стихне. Навіть якщо Тихановську налякають або ще якось приберуть – занадто очевидно все, занадто дістав цей колгоспний фашизм. І раніше, а тепер ще й довів, що людожерський. Вони тільки й можуть, що лякати. Ми в більшій масі не боїмося, як не боялися все літо. Навіть якщо масові демонстрації подавлять, тільки більше розростеться партизанка і звичайна непокора. Сьогодні спостерігачі, вони ж батьки школярів сказали мені, що 1 вересня подадуть масову заяву на відрахування всіх вчителів та адміністрації, хто був в комісіях. І вони не одні такі. Курс рубля падає і падає. Звільнення на заводах оголосили навіть до виборів. Страйки неминучі", - розповів Денис.

Він додав, що люди втомилися від правління Лукашенка і багато хто хоче кардинальних змін у країні.

"Я багато поїздив по селах сусідніх районів. Бачив пару чоловік за Лукашенка і багато проти. Звичайних сільських жінок і чоловіків різного віку. "Я раніше за нього голосувала, а тепер думаю. Багато чого не подобається" – а потім такий список. І навіть мати спецпризначенця хоче змін. Мій прогноз – до нового року він не дотягне. У будь-якому сенсі. А скоріше всього через місяць-два його правління завалиться", - розповів журналіст.

Денис розповів, що дані про поранених і загиблих неточні. Вчора була інформація про двох демонстрантів у дуже важкому стані. Один з них постраждав від гранати. У поліції сказали, що підірвався на власній вибухівці. Також були дані про загиблих в неділю, а в понеділок – тиша.

Протести в Білорусі (Фото: svaboda.org)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Білорусі силовики почали застосовувати зброю проти демонстрантів.