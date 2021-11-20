Лукашенко собирался отдать "вагнеровцев" Украине: Гордон сделал заявление

Александр Лукашенко собирался отдать Украине задержанных в Беларуси российских наемников из ВЧК "Вагнер" , сразу после их поимки под Минском в июле прошлого года, но поменял решение после "слива" информации о боевиках от кого-то с украинской стороны, рассказал журналист Дмитрий Гордон.

Гордон напомнил, что в то самое время он находился в Беларуси и брал у Лукашенко интервью. Тот был убежден, что "вагнеровцев" прислала Россия для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

"Лукашенко "на голубом глазу" говорил... и я уверен, что он так и думал: мы отдадим Украине этих "вагнеровцев". Он был уверен тогда, что "вагнеровцев" ему Россия заслала для дестабилизации ситуации перед выборами. Он абсолютно был в этом уверен", - обратил внимание журналист.

Но затем все изменилось, и Минск решил отдать РФ 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе и совершали военные преступления, и которых украинские спецслужбы в рамках масштабной спецоперации собирались заманить в Киев и арестовать по приземлению самолета.

"Но кто-то же из наших подсуетился, кто-то ему рассказал, что к чему. Приехал спецборт ФСБ России и забрал этих ребят себе", - рассказал Гордон.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП.



И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.