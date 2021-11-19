Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!

В прямом эфире 19 ноября обсудим:

• Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию “вагнеровцев”?

• Есть ли у власти вражеские агенты?

• Как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова?

Гости студии:

Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007–2010);

Александр Турчинов, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019);

Роман Костенко, народный депутат, "Голос", полковник Службы безопасности Украины;

Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ЧВК "Вагнера";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Янина Соколова Журналист, телеведущая;

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Максим Немчинов, заместитель министра энергетики Украины;

Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;

Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";

Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

Обсудим актуальные темы с гостями в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также смотрите трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале (https://t.me/shusteronline)

Они говорят, а решает народ.