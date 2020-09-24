ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко поклав "червону руку" на Конституцію: відео конфузу на інавгурації стало вірусним

Мінськ, Четвер 24 вересня 2020 18:33
Лукашенко поклав "червону руку" на Конституцію: відео конфузу на інавгурації стало вірусним
Олександр Лукашенко (фото: president.gov.by)
Автор: Володимир Костирін

На білоруському ТБ допустили епічний ляп під час висвітлення інавгурації Лукашенка

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка ознаменувався черговим скандалом - під час трансляції церемонії на білоруському телебаченні ведучий, описуючи захід, в прямому ефірі допустив прикру обмовку.

Так, диктор державного каналу "Білорусь-1" оголосив, що Лукашенко "поклав червону руку" на Конституцію. Відео з символічним ляпом під час випуску новин швидко поширилося мережею та стало "вірусним".

Описуючи церемонію вже шостої інавгурації Лукашенка, диктор обмовився, зачитуючи текст.

"Олександр Лукашенко приніс присягу на вірність своєму народу та вітчизні білоруською мовою, поклавши червону руку на Конституцію", - прозвучало в ефірі.

Відео: На білоруському ТБ розповіли про "червону" руку Лукашенка на церемонії інавгурації

Очевидно, диктор хотів сказати "праву руку", однак переплутав слова. Виправляти свій ляп ведучий також не став і не вибачився.

Таку помилку користувачі мережі вже назвали символічною та обмовкою за Фрейдом, маючи на увазі жорстокі розгони і масові затримання протестувальників в Білорусі, і регулярні заохочення Лукашенком дій силовиків.

В інтернеті активно обговорюють інцидент в ефірі та публікують фотожаби.

  • Криваву! - так правильно...
  • От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!
  • Червону від крові своїх жертв. Все правильно написано. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу.
  • Лукашенківська банда пропагандистів втратили совість і професіоналізм абсолютно. Вчора у них - "Єрмошина - голова по референДУРАМ", сьогодні у них ЧЕРВОНА рука вампіра лукашеску... Обмовки постійні. Бояться народного гніву
  • Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм
  • Все вірно сказав, помилився тільки - криваву руку...

Лукашенко поклав &quot;червону руку&quot; на Конституцію: відео конфузу на інавгурації стало вірусним

Інавгурація Лукашенка "надихнула" мережу на фотожаби (фото: twitter.com/novosyolov)

Раніше повідомлялося, що Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів і похвалив силовиків за жорсткі розгони протестувальників.

Нагадаємо, що Україна не визнає легітимність Лукашенка. Крім того, після таємної інавгурації Лукашенка також не визнають президентом Білорусі ряд західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Олександр ЛукашенкоинаугурацияПротести у Білорусі
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся