Литва просит Беларусь остановить запуск первой в стране АЭС

Фото: Белорусская АЭС (wikipedia.org)

Вильнюс просит организовать стресс-тесты на АЭС с участием экспертов из Евросоюза

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск Белорусской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Литвы призывает Минск отказаться от запуска АЭС.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран", - говорится в сообщении.

Вильнюс предлагает организовать стресс-тесты на БелАЭС под надзором экспертов ЕС, а также обеспечить процесс мониторинга со стороны международных экспертов.

Отметим, сегодня российские СМИ сообщили, что на Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021.

Стройплощадка Белорусской АЭС расположена у северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.

Напомним, зимой РБК-Украина писало, что в Верховной раде решили не блокировать импорт электроэнергии из Беларуси, хотя такой импорт, по сути, является реэкспортом российской электроэнергии. Ожидалось, что ситуация могла усугубиться для украинских производителей уже с февраля, когда начнет работу новая Белорусская АЭС, построенная за российские кредиты.