Лукашенко начал "щемить" белорусских спортсменов: они просят помощи

Лукашенко начал давить на белорусских спортсменов (Коллаж РБК-Украина)

Спортсмены Беларуси заявили, что их заставляют идти на митинги в поддержку Лукашенко

В Беларуси продолжаются протесты местных жителей, которые не согласны с результатами выборов президента страны. Люди массово оставляют места работы и выходят на улицы, проводят забастовки.

Тем гражданам Беларуси, которые выступают против президента Лукашенко, начинают угрожать и давить на них. Некоторым пригрозили увольнением. Также люди сообщают, что их заставляют выходить на митинги в поддержку Александра Лукашенко. О подобном заявили белорусские спортсмены, сообщает Telegram-канал Nexta.

Как рассказали спортсмены из национальной команды легкоатлетов, к ним собирается министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, чтобы провести идеологическую работу и заставить прекратить выступать против Лукашенко.

"Чиновника отправили для проведения идеологической беседы с национальной командой по легкой атлетике, участники которой ранее подписались под обращением, в котором выражали несогласие с фальсификацией выборов и насилием в отношении мирных граждан", — сообщают работники центра.

Кроме того, спортсмены сообщили, что в пятницу их пытаются загнать на провластный митинг. Они попросили помощи и поддержки у своих соотечественников во время разговора с министром спорта.

"Приезжайте в 13:00 в Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского 111 в Минске. Вместе мы - сила!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что белорусские католики заявили протест в связи с блокированием бойцами ОМОН костела.

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