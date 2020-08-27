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Лукашенко почав "щемити" білоруських спортсменів: вони просять допомоги

Білорусь, Четвер 27 серпня 2020 10:54
Лукашенко почав "щемити" білоруських спортсменів: вони просять допомоги
Лукашенко почав тиснути на білоруських спортсменів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Спортсмени Білорусі заявили, що їх змушують йти на мітинги в підтримку Лукашенка

У Білорусі тривають протести місцевих жителів, які не згодні з результатами виборів президента країни. Люди масово залишають місця роботи та виходять на вулиці, проводять страйки.

Тим громадянам Білорусі, які виступають проти президента Лукашенка, починають погрожувати та тиснути на них. Деяким пригрозили звільненням. Також люди повідомляють, що їх змушують виходити на мітинги в підтримку Олександра Лукашенка. Про таке заявили білоруські спортсмени, повідомляє Telegram-канал Nexta.

Як розповіли спортсмени з національної команди легкоатлетів, до них збирається міністр спорту Білорусі Сергій Ковальчук, щоб провести ідеологічну роботу і змусити припинити виступати проти Лукашенка.

"Чиновника відправили для проведення ідеологічної бесіди з національною командою з легкої атлетики, учасники якої раніше підписалися під зверненням, в якому висловлювали незгоду з фальсифікацією виборів і насильством проти мирних громадян", — повідомляють працівники центру.

Крім того, спортсмени повідомили, що в п'ятницю їх намагаються загнати на провладний мітинг. Вони попросили допомоги та підтримки у своїх співвітчизників під час розмови з міністром спорту.

"Приїжджайте о 13:00 в Республіканський центр олімпійської підготовки з легкої атлетики за адресою вул. Калинівського 111 в Мінську. Разом ми - сила!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що білоруські католики висловили протест у зв'язку з блокуванням бійцями ОМОН костелу.

А також розповідали про те, що активісти з Білорусі заявили, що в країну перекидають бойовиків з ОРДЛО.

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