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Лукашенко "блискавично" переміг в лижній гонці, поки суперник "випадково" падав

Новость на русском → Білорусь, Понеділок 15 березня 2021 11:48
Лукашенко "блискавично" переміг в лижній гонці, поки суперник "випадково" падав Олександр Лукашенко "переміг" в лижній гонці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Олександр Лукашенко епічно вирвав перемогу в лижній гонці під Мінськом. Потуги президента Білорусі дійти до фінішу виглядали (в лапках) блискавично, але суперник бацьки йому допоміг, тричі ніби випадково впавши.

Відео з'явилося в Telegram-каналі Пул первого. Там же опублікували багато фото із заходу.

На кадрах видно, що лижник зліва від президента щосили намагається не випередити його.

А потім раптом падає на рівному місці. Лукашенко зупинився, щоб хоч морально підтримати бідолаху, але спортсмен наполегливо зображав неваляшку.

Після глава держави, мабуть, вирішує, що перемога дорожче і виривається вперед. Противник теж намагається стартувати, але знову опиняється плиском на лижні.

Лукашенко переміг у лижній гонці (відео: Пул Першого)

Відзначимо, що команда Лукашенко змагалася у біатлонній естафетній гонці "4 по 2 кілометри" на Республіканському зимовому спортивному святі "Мінська лижня - 2021" в Раубичах проти команд апарату Ради міністрів, облвиконкомів, Мінського виконкому та інших команд.

Лукашенко &quot;блискавично&quot; переміг в лижній гонці, поки суперник &quot;випадково&quot; падавЛукашенко &quot;блискавично&quot; переміг в лижній гонці, поки суперник &quot;випадково&quot; падавЛукашенко &quot;блискавично&quot; переміг в лижній гонці, поки суперник &quot;випадково&quot; падав

Лукашенка з задоволенням пофоткался з шанувальниками (фото: Пул Першого)

Переможцями, що не дивно, стала команда Олександра Лукашенка.

Після фінішу він заявив, що "перемагати завжди важко, тим більше коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей".

Зазначимо, що Лукашенко не єдиний президент, який любить демонструвати свої спортивні досягнення на публіці. Не так давно на хокейному матчі відзначився Володимир Путін, який епічно гепнувся на льоду.

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