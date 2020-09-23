Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов: протесты усиливаются (видео)

Александр Лукашенко после тайной инаугурации, которая состоялась на фоне массовых протестов в Беларуси, грубо высказался о митингующих и похвалил силовиков за жесткий разгон людей в Минске и грубое задержание активистов.

Действующий президент Беларуси после скандальной церемонии 23 сентября выступил перед правоохранителями и резко прокомментировал стихийные протесты в стране. Соответствующее видео опубликовано в сети.

Лукашенко назвал митингующих "дрянью" и поблагодарил силовиков за действия по разгону недовольных граждан на улицах городов.

В частности, он "преклонился" перед "ребятами в погонах", которые "олицетворяют армию" Беларуси за то, что они месяц назад остановили "на наших чистых, уютных улицах Минска эту дрянь".

Лукашенко выразил силовикам "искреннюю благодарность" и объявил, что государство "этого никогда не должно забыть".

Видео: Лукашенко назвал протестующих "дрянью" и поблагодарил силовиков за разгоны

Отметим, что ранее сегодня в Минске белорусские силовики начали использовать перцовый газ и водометы при разгоне демонстрантов. Белорусские правоохранители из-за протестов, вспыхнувших с новой силой после тайной инаугурации Лукашенко, перешли на усиленный режим. Во время сегодняшних протестов в Минске было задержано более десяти митингующих.

В связи с тем, что 23 сентября Лукашенко принял присягу президента и вступил на очередной срок, оппозиция в Беларуси анонсировала массовые акции протеста в стране.

Тем не менее участники митингов все равно продолжают прибывать на улицы Минска. В сети появилось видео, как протестующие оказывают сопротивление силовикам. Кадры 23 сентября были опубликованы на YouTube-канале "TUT.BY. Политика".

На ролике видно, как на Пушкинской безоружные демонстранты смогли оттеснить сотрудников ОМОН, которые применяют спецсредства и распыляют газ.

Видео: В Минске протестующие дали отпор силовикам

Также сообщается, что поздно вечером на месте столкновения была слышна стрельба.

Как сообщалось, белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения из-за инаугурации Лукашенко.