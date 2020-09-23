Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів: протести посилюються (відео)

Олександр Лукашенко після таємної інавгурації, яка відбулася на тлі масових протестів у Білорусі, грубо висловився про мітингувальників і похвалив силовиків за жорсткий розгін людей в Мінську та грубе затримання активістів.

Чинний президент Білорусі після скандальної церемонії 23 вересня виступив перед правоохоронцями та різко прокоментував стихійні протести в країні. Відповідне відео опубліковано в мережі.

Лукашенко назвав мітингувальників "поганню" і подякував силовикам за дії по розгону незадоволених громадян на вулицях міст.

Зокрема, він "схилився" перед "хлопцями у погонах", які "уособлюють армію" Білорусі за те, що вони місяць тому зупинили "на наших чистих затишних вулицях Мінська цю погань".

Лукашенко висловив силовикам "щиру подяку" і оголосив, що держава "цього ніколи не забути".

Відео: Лукашенко назвав протестувальників "поганню" і подякував силовикам за розгони

Зауважимо, що раніше сьогодні в Мінську білоруські силовики почали використовувати перцевий газ і водомети при розгоні демонстрантів. Білоруські правоохоронці через протести, що спалахнули з новою силою після таємної інавгурації Лукашенка, перейшли на посилений режим. Під час сьогоднішніх протестів у Мінську було затримано більш як десять мітингувальників.

У зв'язку з тим, що 23 вересня Лукашенко прийняв присягу президента і вступив на черговий термін, опозиція в Білорусі анонсувала масові акції протесту в країні.

З усім тим учасники мітингів все одно продовжують прибувати на вулиці Мінська. У мережі з'явилося відео, як протестувальники чинять опір силовикам. Кадри 23 вересня були опубліковані на YouTube-каналі "TUT.BY. Політика".

На ролику видно, як на Пушкінській беззбройні демонстранти змогли відтіснити співробітників ОМОН, які застосовують спецзасоби та розпилюють газ.

Відео: У Мінську протестувальники дали відсіч силовикам

Також повідомляється, що пізно ввечері на місці зіткнення була чутна стрілянина.

Як повідомлялося, білоруська опозиція оголосила безстрокову акцію непокори через інавгурацію Лукашенка.