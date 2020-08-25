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C такими друзьями и врагов не нужно: Лукашенко по-соседски обратился к Зеленскому

Минск, Вторник 25 августа 2020 10:50
C такими друзьями и врагов не нужно: Лукашенко по-соседски обратился к Зеленскому
Лукашенко обратился к Зеленскому в День Независимости Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Президент Беларуси обратился к Владимиру Зеленскому в День Независимости Украины

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины.

Текст с поздравлением опубликован на сайте президента Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в обращении.

Также Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении "всестороннего белорусско-украинского сотрудничества" на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

В пресс-службе Лукашенко также добавили, что он пожелал Зеленскому "крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности".

Не обошел Лукашенко стороной и непосредственно всех украинцев. По случаю Дня Независимости он пожелал народу Украины "мира, стабильности и благополучия".

Правда, пользователи сети остались недовольны поздравлением белорусского политика. Кое-кто предположил, что Лукашенко "издевается".

  • Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты... Зеленский пусть ответит: Лукашенко - друг? А то войны у нас нет, есть другая сторона... Путин мира хочет. Может, для Зеленского и Лукашенко не диктатор?
  • Все, Лука, поздно - поезд ушел... Одевай на Коленьку НАТОвский броник и в Ростов...
  • Самозванець
  • Привет от белорусского людоеда. Замечательно.
  • С такими друзьями и врагов не нужно

C такими друзьями и врагов не нужно: Лукашенко по-соседски обратился к ЗеленскомуC такими друзьями и врагов не нужно: Лукашенко по-соседски обратился к Зеленскому

Скриншот

В то же время Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС.

Ранее мы писали, что Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, которые поддержали акции протеста.

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