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З такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до Зеленського

Мінськ, Вівторок 25 серпня 2020 10:50
З такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до Зеленського
Лукашенко звернувся до Зеленського в День Незалежності України (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Президент Білорусі звернувся до Володимира Зеленського у День Незалежності України

Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Текст з привітанням опубліковано на сайті президента Білорусі.

"Давні традиції дружби і добросусідства служать основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться у зверненні.

Також Лукашенко підтвердив зацікавленість у розширенні "всебічного білорусько-українського співробітництва" на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.

У прес-службі Лукашенка також додали, що він побажав Зеленському "міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності".

Не обійшов Лукашенко стороною і безпосередньо всіх українців. З нагоди Дня Незалежності він побажав народу України "миру, стабільності і добробуту".

Правда, користувачі мережі залишилися незадоволені привітанням білоруського політика. Дехто припустив, що Лукашенко "знущається".

  • Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти... Зеленський нехай відповість: Лукашенко - друг? А то війни у нас немає, є інша сторона... Путін миру хоче. Може, для Зеленського і Лукашенко не диктатор?
  • Все, Лука, пізно - поїзд пішов... Одягай на Коленьку НАТОвський бронік і в Ростов...
  • Самозванець
  • Привіт від білоруського людожера. Чудово.
  • З такими друзями і ворогів не потрібно

З такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до ЗеленськогоЗ такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до Зеленського

Скриншот

У той же час Лукашенко і Путін обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з ЄС.

Раніше ми писали, що Лукашенко зажадав звільняти шкільних вчителів, які підтримали акції протесту.

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