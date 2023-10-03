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У Луганську окупанти встановили пам'ятник із датою завершення війни: неочікуване відео

Неочікуваний пам'ятник у Луганську (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Луганську окупанти встановили пам'ятник, де написали дату завершення повномасштабної війни. Відео з монументом поширилося в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал Инсайдер UA.

На відео чоловік розповідає, що в тимчасово окупованому Луганську відбуваються "дивовижні речі". Він показує пам'ятник Другій світовій війні, встановлений на площі, з датами початку та датою завершення.

А поряд із ним встановлений пам'ятник, присвячений війні в Україні. На ньому зазначено, що вона розпочалася у 2014 році, а завершилася у 2023.

 

 

У коментарях до допису окупантів висміяли за те, що вони неправильно написали роки Другої світової війни. Адже вона розпочалася у 1939 році, а у 1941 році німецькі війська вторглися в Радянський Союз.

Додамо, що в тимчасово окупованому Донецьку також встановлений аналогічний пам'ятник. Його світлини ми знайшли на фотостоках російських ЗМІ.

Зазначається, що його встановили напередодні 80-ї річниці звільнення регіону від фашистів. 

Пам'ятник із датою завершення війни в тимчасово окупованому Донецьку (скриншот)

Раніше ми розповідали, як Таїсія Повалій святкувала з окупантами день звільнення від фашистів, але не в правильну дату.

Дивіться також, який вигляд зараз має відома "Донбас Арена" в Донецьку.

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ДонецькЛуганськ