В Луганске оккупанты установили памятник с датой завершения войны: неожиданное видео

В Луганске оккупанты установили памятник, где написали дату завершения полномасштабной войны. Видео с монументом распространилось в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Инсайдер UA.
На видео мужчина рассказывает, что во временно оккупированном Луганске происходят "удивительные вещи". Он показывает памятник Второй мировой войне, установленный на площади, с датами начала и датой завершения.
А рядом с ним установлен памятник посвященный войне в Украине. На нем отмечено, что она началась в 2014 году, а завершилась в 2023 году.
В комментариях к посту оккупантов высмеяли за то, что они неправильно написали годы Второй мировой войны. Ведь она началась в 1939 году, а в 1941 году немецкие войска вторглись в Советский Союз.
Добавим, что во временно оккупированном Донецке установлен аналогичный памятник. Его фотографии мы нашли на фотостоках российских СМИ.
Отмечается, что его установили накануне 80-летия освобождения региона от фашистов.
Памятник с датой завершения войны во временно оккупированном Донецке (скриншот)
Раньше мы рассказывали, как Таисия Повалий праздновала с оккупантами день освобождения от фашистов, но не в правильную дату.
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