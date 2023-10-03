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В Луганске оккупанты установили памятник с датой завершения войны: неожиданное видео

Неожиданный памятник в Луганске (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Луганске оккупанты установили памятник, где написали дату завершения полномасштабной войны. Видео с монументом распространилось в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Инсайдер UA.

На видео мужчина рассказывает, что во временно оккупированном Луганске происходят "удивительные вещи". Он показывает памятник Второй мировой войне, установленный на площади, с датами начала и датой завершения.

А рядом с ним установлен памятник посвященный войне в Украине. На нем отмечено, что она началась в 2014 году, а завершилась в 2023 году.

 

 

В комментариях к посту оккупантов высмеяли за то, что они неправильно написали годы Второй мировой войны. Ведь она началась в 1939 году, а в 1941 году немецкие войска вторглись в Советский Союз.

Добавим, что во временно оккупированном Донецке установлен аналогичный памятник. Его фотографии мы нашли на фотостоках российских СМИ.

Отмечается, что его установили накануне 80-летия освобождения региона от фашистов.

Памятник с датой завершения войны во временно оккупированном Донецке (скриншот)

Раньше мы рассказывали, как Таисия Повалий праздновала с оккупантами день освобождения от фашистов, но не в правильную дату.

Смотрите также, как выглядит сейчас известная "Донбасс Арена" в Донецке.

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ДонецкЛуганск