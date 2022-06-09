ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)

Новина українською →
Кадиевка, Четверг 09 июня 2022 15:20
В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото) В Кадиевке уничтожили боевиков ЧВК Вагнер, которые базировались на стадионе (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханове) сгорел местный стадион, где размещались боевики ЧВК Вагнер. По информации СМИ, это произошло благодаря ювелирной работе воинов ВСУ.

Что осталось от стадиона и оккупантов - смотрите в нашем материале ниже.

Оккупанты погубили стадион "Победа" с 2014 года

Известно, что с недавних времен местом дислокации российских оккупантов был именно спортзал стадиона "Победа".

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале написал, что из всей группировки віжил только один российский бандит.

Также в сети говорят, что фото стадиона, которые появились в сети, были сделаны спустя 6-7 часов после попадания туда снарядов.

За это время оккупанты "ЛНР" убрали трупы наемников и то, что осталось от военной техники.

В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)

Стадион "Победа" уничтожили вместе с российскими боевиками (фото: twitter.com/samotniyskhid)

Отметим, что стадион "Победа" был построен в 1921 году. Он вмещал 7200 зрителей. До 2014 года это была домашняя арена футбольного клуба "Стаханов". Также тут проводил матчи дублирующий состав алчевской "Стали".

И вот так выглядел стадион в Кадиевке до оккупации города российскими боевиками и их местными прихвостнями:

В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)

Стадион "Победа" до 2014 года

Напомним, недавно знаменитый украинский футболист Владислав Ващук рассказал, как "орки" разграбили его дом в Гостомеле.

Ранее бывшая жена футболиста-предателя Анатолия Тимощука рассказала всю правду о нем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Стаханов
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее