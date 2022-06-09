В Луганской области сгорел знаменитый стадион. Вместе с оккупантами (фото)

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханове) сгорел местный стадион, где размещались боевики ЧВК Вагнер. По информации СМИ, это произошло благодаря ювелирной работе воинов ВСУ.

Что осталось от стадиона и оккупантов - смотрите в нашем материале ниже.

Оккупанты погубили стадион "Победа" с 2014 года

Известно, что с недавних времен местом дислокации российских оккупантов был именно спортзал стадиона "Победа".

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале написал, что из всей группировки віжил только один российский бандит.

Также в сети говорят, что фото стадиона, которые появились в сети, были сделаны спустя 6-7 часов после попадания туда снарядов.

За это время оккупанты "ЛНР" убрали трупы наемников и то, что осталось от военной техники.

Стадион "Победа" уничтожили вместе с российскими боевиками (фото: twitter.com/samotniyskhid)

Отметим, что стадион "Победа" был построен в 1921 году. Он вмещал 7200 зрителей. До 2014 года это была домашняя арена футбольного клуба "Стаханов". Также тут проводил матчи дублирующий состав алчевской "Стали".

И вот так выглядел стадион в Кадиевке до оккупации города российскими боевиками и их местными прихвостнями:

Стадион "Победа" до 2014 года