В Луганской области горят леса: фото чудовищной беды

Пожары в Луганской области угрожают 22 населенным пунктам. В результате страшного огня уже погибли 4 человека. Сейчас леса тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

К несчастью, усилившийся ветер способствует распространению огня.

"В Луганской области горят леса. Эвакуированы уже три села. Пожар тушат около 200 пожарных. Сильные порывы ветра распространили огонь на 70 га территории. Количество поврежденных зданий и сооружений от огня уточняется", сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Под Луганском горят леса (фото: lg.dsns.gov.ua)

В ООС заявили, что пожар возник в результате обстрелов боевиков с применением трассирующих пуль. Общая площадь возгорания составляет 85 гектаров.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области возникли вчера, 30 сентября. Ранее в Станично-Луганской райгосадминистрации заявили, что пожары возникли из-за обстрелов боевиков.

По состоянию на утро 1 октября жертвами пожаров в Луганской области уже стали четыре человека. В радиусе возгорания находятся 11 населенных пунктов.