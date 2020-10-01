У Луганській області горять ліси: фото жахливої біди

Пожежі в Луганській області загрожують 22 населеним пунктам. В результаті страшного вогню вже загинуло 4 людини. Зараз ліси намагаються загасити у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

До нещастя, вітер, який посилився, сприяє поширенню вогню.

"У Луганській області горять ліси. Евакуйовані вже три села. Пожежу гасять близько 200 пожежників. Сильні пориви вітру поширили вогонь на 70 га території. ДСНС повідомляє, попередньо, жертв і постраждалих немає. Кількість пошкоджених будівель і споруд від вогню - уточнюється", повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Під Луганськом горять ліси (фото: lg.dsns.gov.ua)

В ООС заявили, що пожежа виникла в результаті обстрілу бойовиків із застосуванням трасуючих куль. Загальна площа загоряння становить 85 гектарів.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області виникли вчора, 30 вересня. Раніше в Станично-Луганській райдержадміністрації заявили, що пожежі виникли через обстріл бойовиків.

За станом на ранок 1 жовтня жертвами пожеж в Луганській області стали чотири людини. У радіусі загоряння знаходиться 11 населених пунктів.