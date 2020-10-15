Под Луганском у жилого дома увидели российские танки

В Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировало 51 единицу российской техники на четырех полигонах. Это танки. Семь из них находились возле жилого массива в н. п. Хрустальный (ранее Красный Луч).

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Также техника зафиксирована на полигоне у н. п. Миусинск - буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").

Еще девять танков обнаружены на полигоне в районе н. п. Терновое. Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах Луганской области.

Кстати, в отчете сообщается, что за 14 октября миссия ОБСЕ не зафиксировала ни единого случая нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Также миссия продолжает мониторинг ситуации на территории разведения сил в Станице Луганской, Золотого и Петровского. В ночное время на этих участках увидели присутствие нескольких людей.

Отметим, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнуто договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля по концу отчетного периода, СММ зафиксировала в целом 1620 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 398 взрывов, 17 неопределенных боеприпасов, пролетели, 7 вспышек дульного пламени, 21 осветительную ракету, а также 1177 очередей и выстрелов).

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