Під Луганськом біля житлового будинку побачили російські танки

У Луганській області місія ОБСЄ зафіксувало 51 одиницю російської техніки на чотирьох полігонах. Це танки. Сім з них знаходилися біля житлового масиву в н. п. Кришталевий (раніше Красний Луч).

Про це повідомляється в звіті ОБСЄ.

Також техніка зафіксована на полігоні у н. п. Міусинськ - буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм), самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк невизначеного походження і чотири зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10").

Ще дев'ять танків виявлені на полігоні в районі н. п. Тернове. Також спостерігачі помітили три бронетранспортери в житлових районах Луганської області.

До речі, у звіті повідомляється, що за 14 жовтня місія ОБСЄ не зафіксувала жодного випадку порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Також місія продовжує моніторинг ситуації на території розведення сил у Станиці Луганській, Золотого і Петровського. У нічний час на цих ділянках побачили присутність кількох людей.

Зазначимо, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня по кінець звітного періоду, СММ зафіксувала в цілому 1620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, пролетіли, 7 спалахів дульного полум'я, 21 освітлювальну ракету, а також 1177 черг і пострілів)

Як ми писали раніше, під Херсоном ветеран АТО покінчив з собою в День захисника України.