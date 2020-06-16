Под Луганском "коп" выкинул из окна 27-летнюю девушку: она умоляла о помощи

В городе Северодонецк Луганской области с 8 на 9 июня произошла трагедия. Пьяный полицейский избил до полусмерти свою жену, а потом на глазах у ребенка выбросил ее с балкона четвертого этажа. Сержанта полиции зовут Алексей Конев.

Как рассказали соседи, в тот вечер они слышали, как мужчина избивал свою жену, а она кричала и просила о помощи. Все это происходило на глазах у годовалого ребенка, который тоже был в истерике от происходящего. Пострадавшая 27-летняя Дарья Конева (Нестеренко) просила мужа прекратить побои, но он не унимался. О ситуации написала кума пострадавшей Дарья Петрик на своей странице в Instagram.

"В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее бросать по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. По просьбе успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон, тем самым лишив ее возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребенка оставит себе! Она выбежала на балкон, стала звать на помощь и просила людей вызвать полицию", — говорится в сообщении.

Сейчас 27-летняя жена "копа" в больнице, у нее сломаны ребра и многочисленные травмы. От смерти после падения с четвертого этажа ее спасло дерево, которое росло внизу.

"В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвертого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон с рук, приговаривая, чтобы никто никуда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе. Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома", — сказано в сообщении очевидицы.

В квартире в это время находилась годовалая малышка.

Выброшенная женщина умоляла о помощи и попросила соседку забрать ее ребенка к себе.

Отмечается, что мужчину зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусев Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, сейчас работает там же штабистом, также в Северодонецке.

Сейчас местные жители требуют строгого наказания для полицейского и даже собрались на митинг против домашнего насилия. Люди требуют, чтобы мужчину взяли под стражу и требуют наказания.

В комментарии ТСН, территориальное управление ГБР в Краматорске сообщило, что расследование уже начали.

"9 июня в ЕРДР зарегистрированы сведения о событии в Северодонецке, предварительная квалификация происшествия - статья 15 УК Украины (покушение на убийство) и часть 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас продолжают вести досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По состоянию на утро 15 июня подозрение еще не объявлено, мера пресечения не избрана", - рассказали в ГБР.

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