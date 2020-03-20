В Киеве пассажир выкинул водителя троллейбуса: просто оказался 11-м (видео)

Карантин в Киеве - пассажир напал на водителя трамвая (коллаж РБК-Украина)

В Киеве из-за карантина произошел очередной конфликт в транспорте

Карантин в Украине вызвал транспортный коллапс в разных городах - из-за ограничений на перевозку пассажиров происходят нападения на водителей, штурмы общественного транспорта, возникают 100-метровые очереди на остановках, на которых люди стоят часами.

В Киеве после остановки метро уже несколько дней между пассажирами и водителями трамваев, марштуток, автобусов и троллейбусов вспыхивают конфликты, которые иногда переходят в стычки.

Также под "горячую руку" разгневанных граждан попадают и полицейские, которые пытаются следить за порядком на остановках и регулировать карантинные требования - до 10 человек в салоне транспорта и в хирургических масках.

Мэр столицы обратился к гражданам с просьбой проявить сознательность и не "злоупотреблять" транспортом, который в первую очередь работает для медиков, полиции, спасателей и тех, кто работает на предприятиях, которые обеспечивают жизнеобеспечение города.

Также из-за сложной ситуации в Киеве 20 марта на городские маршруты вышло дополнительно еще 200 единиц транспорта.

Тем не менее, вопрос далек от решения, и в столице на остановках продолжают возникать конфликтные ситуации.

Сегодня произошел очередной случай, когда подобное противостояние перешло в более агрессивную фазу - пассажир грубо вытолкал водителя троллейбуса из салона и собрался ехать без него.

Видео инцидента 20 марта опубликованово на Facebook-странице "Киев оперативный".

Молодой человек на одной из остановок пришел в ярость из-за того, что водитель отказался его везти - пассажир оказался 11-м. Неадекват с матом схватил водителя и выбросил из транспорта.

"Что ты тут стоишь?! Ты теперь 10-й, иди на**й отсюда! Я поеду, а ты останешься!..." - ругался буян.

Ролик с происшествием можно посмотреть по этой ссылке (Внимание - присутствует ненормативная лексика!)

Молодой человек, который торопился на работу, не стеснялся в выражениях и обильно "поливал" водителя нецензурной бранью, хотя рядом с ним на остановке стояли бабушки.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за карантина возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы и перекрывали дорогу, а также толкались с полицейскими. В Одессе за день зафиксировали 79 задержек из-за того, что люди перекрывали дорожное движение практически на всех направлениях - также в Юхной Пальмире пассажиры избивали водителей и били камнями стекла транспорта.