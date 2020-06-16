Під Луганськом "коп" викинув з вікна 27-річну дівчину: вона благала про допомогу

В місті Сєвєродонецьк Луганської області з 8 на 9 червня сталася трагедія. П'яний поліцейський побив до смерті свою дружину, а потім на очах у дитини викинув її з балкона четвертого поверху. Сержанта поліції звуть Олексій Конєв.

Як розповіли сусіди, в той вечір вони чули, як чоловік бив свою дружину, а вона кричала і просила про допомогу. Все це відбувалося на очах у однорічної дитини, яка теж була в істериці від того, що відбувається. Постраждала 27-річна Дарина Конєва (Нестеренко) просила чоловіка припинити побої, але він не вгамовувався. Про ситуацію написала кума постраждалої Дарина Петрик на своїй сторінці в Instagram.

"В цей вечір її чоловік був у нетверезому стані, спровокувавши сварку, він почав її кидати по квартирі, давати ляпаса, викручуючи руки. Це все відбувалося на очах у однорічної дочки, яка від побаченого була просто у жахливій істериці. На прохання заспокоїтися хоча б заради дитини, він продовжував ще більше знущатися, забрав у неї телефон, тим самим позбавивши її можливості зробити дзвінок про допомогу, постійно погрожуючи, що вб'є її, а дитину залишить собі! Вона вибігла на балкон, стала кликати на допомогу і просила людей викликати поліцію", — йдеться в повідомленні.

Зараз 27-річна дружина "копа" в лікарні, у неї зламані ребра і численні травми. Від смерті після падіння з четвертого поверху її врятувало дерево, яке росло внизу.

"У підсумку він схопив її на руки й виштовхнув з балкона з четвертого поверху! Коли вона впала, на глухий звук і шум збіглися всі сусіди, а він залишався в квартирі, і вибіг пізніше, коли сусідка почала робити спроби зателефонувати у швидку і поліцію, він почав вихоплювати телефон з рук, примовляючи, щоб ніхто нікуди не дзвонив, сказав що спочатку він подзвонить своєму татові. Поліцію і швидку допомогу викликали сусіди навпроти стоячого будинку", — сказано в повідомленні очевидиці.

В квартирі в цей час знаходилася однорічна дівчинка.

Викинута жінка благала про допомогу і попросила сусідку забрати її дитину до себе.

Наголошується, що чоловіка звати Олексій Олександрович Конєв, він сержант головного управління поліції в Сєвєродонецьку, а також його вітчим, Гусєв Руслан Валентинович, є підполковником поліції у відставці, нині працює там же штабистом, також в Сєвєродонецьку.

Зараз місцеві жителі вимагають суворого покарання для поліцейського і навіть зібралися на мітинг проти домашнього насильства. Люди вимагають, щоб чоловіка взяли під варту і вимагають покарання.

У коментарі ТСН, територіальне управління ДБР в Краматорську повідомило, що розслідування вже почали.

"9 червня в ЄРДР зареєстровані відомості про подію в Сєвєродонецьку, попередня кваліфікація події - стаття 15 КК України (замах на вбивство) і частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство). Зараз продовжують вести досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Станом на ранок 15 червня підозра ще не оголошено, міра припинення не обрана", - розповіли в ГБР.

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