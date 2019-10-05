Луганчанин поблагодарил Порошенко в прямом эфире

Луганчанин Денис Денищенко, который с семьей переехал в Северодонецк, поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за его работу во время президентской каденции и пригласил в Северодонецк встретиться и пообщаться с местными жителями. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил мужчина, в 2015 году очень многие поверили и "верят до сих пор" Порошенко и "в ту политику и те вещи, о которых он говорит".

"Я хочу сказать сразу, Петр Алексеевич, я считаю вас великим президентом и удивительным человеком, который вошел в историю Украины", - добавил Денис Денищенко.

Он пригласил Порошенко в Луганскую область приехать сейчас уже не в статусе президента, а в статусе гражданина Украины.

Петр Порошенко на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" (Фото: скриншот)

"И вы сами увидите совсем другую Луганскую область, не ту, которую вам показывали все эти пять лет. Ведь на самом деле вам показывали "потемкинские деревни" ... ", - сказал луганчанин.

Денищенко захотел показать Порошенко дом, который сделали для переселенцев и который "год назад вы должны были открыть в июне 2018 года.

"Но этот дом был сделан до четвертого этажа, потому что рассчитывали, что вы не будете подниматься выше. Люди должны были получить ордера на квартиры. Но этот дом не сделали до сих пор. На него потратили 72 млн грн и до сих пор там никто не живет", - сказал он.

"Приезжайте, Петр Алексеевич, с вами здесь хотят познакомиться много людей, которые не могли все эти годы с вами пообщаться. Они верят в вас и хотят задать вам вопрос. Здесь много патриотически настроенных людей", - призвал Денищенко.

Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

В свою очередь, пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил за добрые слова и заверил, что приедет в Северодонецк.

"Большое спасибо за добрые слова, которые вы сказали в мой адрес. Во-вторых, я обязательно воспользуюсь приглашением. Ждите в гости", - сказал он.

Порошенко добивил, что в течение месяца-полутора они смогут вместе посмотреть на это здание.

"Дом о котором вы говорите в Рубежном? Вот мы с вами поедем в тот дом и посмотрим", - сказал политик.

"Поверьте, я совершенно открыто могу идти к людям. Спасибо тем, кто поверил, кто поддержал. Тем, кто остался в Северодонецке и в эти непростые времена защищал Украину, держал украинский флаг и держал крепко наше государство", - отметил бывший президент.

"Ибо цель Путина было не захватить Луганск или Донецк, они ему не нужны. Цель Путина - захватить всю Украину. Такими усилиями, как ваши, мы за эти пять лет сохранили государство - и это главное наше достижение", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с лунагчанином - видео (Видео: YouTube / Shuster online)