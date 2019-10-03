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Порошенко назвал риски быстрой организации выборов на Донбассе

Новости » Политика    03.10.2019 - 14:17
Порошенко назвал риски быстрой организации выборов на Донбассе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призвал новую власть не допустить таких угроз

Быстрая организация выборов на оккупированных территориях Донбасса приведет к тому, что голосовать на них будут избиратели с российскими паспортами, которые выдает там Россия. Об этом пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории под дулами российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас изданы десятки, может и сотни тысяч российских паспортов. И следовательно украинскую власть, на украинской земле, они хотят, чтобы оккупированный статус, выбирали россияне", – заявил Порошенко.

"Подумайте об этом. И я думаю, что именно это должны услышать те, кто сегодня принимает решения, и точно отказаться от этого", – добавил политик

Он считает ловушкой для Украины выход сейчас с этим на Нормандский формат. "И из нее точно нужно нам вместе выходить", – добавил он.

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Новости Украины Порошенко ПетрДонбассЕвропейская солидарность
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