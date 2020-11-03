Кращий сніданок для стимулювання росту волосся з точки зору науки

Які продукти потрібно їсти для росту волосся (колаж: РБК-Україна)

Вчені визначили, які традиційні для сніданку страви можуть поліпшити стан волосся

На випадання волосся впливають вік, здоров'я, генетика і дієта. Ви не можете контролювати всі ці фактори, але, безумовно, можете вплинути на стан волосся, змінивши раціон. Вибір хорошого сніданку може стимулювати ріст волосся. Які три головних продукти потрібно включити в щоденний сніданок, щоб прискорити зростання волосся, розповіли в Express, спираючись на дослідження вчених.

Недолік харчування може привести до випадання волосся, тому важливо правильно харчуватися. Щоб усунути ряд проблем з волоссям, потрібно включити в раціон яйця, авокадо і шпинат.

Яйця

Першим інгредієнтом, який ви повинні додати свій сніданок, є яйця, які містять біотин. Дослідники з Медичної школи Університету Луїсвілла проаналізували клінічні випробування зв'язку між біотином і ростом волосся. На підставі 18 досліджень вчені зробили висновок, що поганий ріст волосся пов'язаний з дефіцитом біотину.

Шпинат

Збагачений вітаміном А шпинат може допомогти стимулювати ріст волосся. Дослідники з Університету штату Огайо, США, відзначили, що вітамін А "активує стовбурові клітини волосяних фолікулів". Було помічено, що вітамін А "індукує фазу розвитку і зростання волосяного циклу", відому як фаза анагену.

Відзначається також, що шкірне сало захищає волосся – сприяє сильному, здоровому волоссю. Вітамін А бере безпосередню участь в утворенні цього шкірного сала. Це було підтверджено дослідниками, які працюють на кафедрі харчування людини в Університеті штату Огайо.

"Вітамін А критично важливий для розвитку і підтримки волосся і сальних залоз", - свідчили дослідники.

Авокадо

Авокадо є хорошим джерелом корисних жирів, а також відмінним джерелом вітаміну Е. Школа фармацевтичних наук в Малайзії заявила, що вітамін Е, як відомо, є потужним антиоксидантом". Однією з причин випадіння волосся, на думку дослідників, може бути низький рівень антиоксидантів.

Таким чином, був проведений експеримент, у якому спостерігався вплив добавок вітаміну Е на ріст волосся. У дослідженні взяли участь 38 випадкових добровольців, які страждали від випадіння волосся. 21 з них отримували 100 мг вітаміну Е щодня, а 17 отримували плацебо протягом восьми місяців. До кінця експерименту в групі, що отримувала вітамін Е, ріст волосся збільшився на 34,5%, тоді як у групі плацебо ріст волосся зменшився на 0,1%.

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