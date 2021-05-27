Лучшие университеты Киева и стоимость обучения: новый рейтинг

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

В КНУ 12 факультетов, 10 институтов, в том числе – Международных отношений, журналистики, философии, права и военный. Стоимость зависит от выбранной специальности.

области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистки - от 31 тысяч гривен.

перевод с иностранных языков - от 31,5 тысячи до 48,4 тысячи.

Информационные технологии - от 35,3 тысячи гривен.

Журналистика - 48 тысяч гривен.

Право - 55,4 тысячи гривен.

Международные отношения - 57,4 тысячи гривен.

КПИ имени Игоря Сикорского

В КПИ есть 15 факультетов и 8 институтов, в том числе прикладного и системного анализа, аэрокосмических технологий и Институт специальной связи и защиты информации.

Естественные науки - от 15,6 тысячи гривен.

Гуманитарные науки - от 38,6 тысячи до 41,8 тысячи гривен.

Журналистика - 36 тысяч гривен.

Инженерия - от 15,6 тысячи до 22,4 тысячи гривен.

Информационные технологии - от 25,9 тысячи до 33,3 тысячи гривен

Киевский национальный торгово-экономический университет

11 факультетов, в том числе торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.

Право, экономика, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело - 27,6 тысячи гривен.

Компьютерные науки, инженерия - 23,4 тысячи гривен.

Учет и налогообложение - 23,4 тысячи гривен.

Международный туризм - 25,8 тысячи гривен.

Национальный авиационный университет

10 факультетов, в том числе и аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектурный. Также есть кафедра военной подготовки и учебно-научный институт непрерывного образования.

Авиационная техника, машиностроение, радиотехника, инженерия - от 17 тысяч гривен.

Транспортные технологии - 23 тысячи гривен.

Информационные технологии - 26 тысяч гривен.

Авиационный транспорт - 30 тысяч гривен.

Журналистика - 31 тысяча гривен.

Международные отношения - от 32-33 тысяч гривен.

Право, филология - 32 тысячи гривен.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

В университете есть шесть факультетов и четыре института. Стоимость:

Финансы, экономики и управления - 22,7 тысячи гривен.

Управления персоналом, психология, политология - 22,8 тысячи гривен.

Торговля - 27,2 тысячи гривен.

Международная экономика, право - 28,6 тысячи гривен.

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова

В университете для студентов 17 факультетов. Стоимость года обучения:

Педагогика, математика, среднее образование - 14,9 тысячи гривен.

Физическое воспитание - от 19,5 тысячи до 21, 9 тысячи гривен.

Философия - 17,4 тысячи гривен.

Хореография, музыкальное искусство - 18,3 тысячи гривен.

Иностранная филология - от 21,9 тысячи до 26,1 тысячи гривен.

Туризм - 22,8 тысячи гривен.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

В университете шесть учебных институтов. Стоимость:

Филология - от 18,5 тысячи до 26,3 тысячи гривен.

Журналистика - от 26,3 тысячи до 27,1 тысячи гривен

Педагогика - 17,6 тысячи гривен.

Международные отношения - 24,5 тысячи гривен.

Математика - 14,5 тысячи гривен.

Политология - 24,5 тысячи гривен.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

НУБиБ имеет 13 факультетов. Стоимость:

Пищевые технологии - 21,6 тысяча гривен.

Землеустройства - 23,5 тысячи гривен.

Конструирование и дизайн - от 19,6 тысячи до 21,6 тысячи гривен.

Информационные технологии - 24,7 тысячи гривен.

Журналистика - 25,8 тысячи гривен.

Филология - 25,9 тысячи гривен.

Ветеринарная медицина - 27,7 тысячи гривен.

Киево-Могилянская академия

КМА имеет шесть факультетов для бакалавров. Стоимость:

Естественные науки - 21 тысяч гривен.

Гуманитарные науки - от 32 тысяч до 45 тысяч гривен

Журналистика - 35 тысяч гривен.

Маркетинг - 37,5 тысячи гривен.

Компьютерные науки - 50 тысяч гривен.

Право - 55 тысяч гривен.

Международные отношения - 56 тысяч гривен

Киевский национальный лингвистический университет

В университете есть шесть факультетов.

Информации о стоимости обучения нет.