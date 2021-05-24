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Украина не откажется от бесплатного высшего образования: названа причина

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 13:54
Украина не откажется от бесплатного высшего образования: названа причина Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский

Украинское правительство не намерено отказываться от бесплатного высшего образования в вузах и государственного заказа на определенные специальности. Поскольку такой заказ может стимулировать отрасли, которые испытывают кадровый голод.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, при отмене госзаказе непонятно, как будет закрываться потребность в тех ключевых специалистах, которые нужны самому государству.

"Возможно, туда никто не пойдет. На сегодня трудно учиться на учителя физики - там самые низкие баллы по ВНО. Но они нам нужны, их нужно учить. То есть мы расцениваем госзаказ, как элемент стимулирования той или иной высоко дефицитной по кадрам отрасли", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что сокращается государственный заказ на юристов, экономистов и специалистов в публичном управлении, но наращивается в других областях. Например, на сегодня сфера IT, нано- и биотехнологий требует в три раза больше специалистов.

Напомним, ранее Шкарлет заявил, что считает необходимым повышать социальные гарантии учителям. Для этого уже заложены средства в государственный бюджет.

Также министр рассказал, как детям с оккупированных территорий Крыма и Донбасса поступить в украинский вуз.

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