Украина не откажется от бесплатного высшего образования: названа причина

Украинское правительство не намерено отказываться от бесплатного высшего образования в вузах и государственного заказа на определенные специальности. Поскольку такой заказ может стимулировать отрасли, которые испытывают кадровый голод.

По его словам, при отмене госзаказе непонятно, как будет закрываться потребность в тех ключевых специалистах, которые нужны самому государству.

"Возможно, туда никто не пойдет. На сегодня трудно учиться на учителя физики - там самые низкие баллы по ВНО. Но они нам нужны, их нужно учить. То есть мы расцениваем госзаказ, как элемент стимулирования той или иной высоко дефицитной по кадрам отрасли", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что сокращается государственный заказ на юристов, экономистов и специалистов в публичном управлении, но наращивается в других областях. Например, на сегодня сфера IT, нано- и биотехнологий требует в три раза больше специалистов.