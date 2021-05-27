Кращі університети Києва та вартість навчання: новий рейтинг

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У КНУ 12 факультетів, 10 інститутів, у тому числі – міжнародних відносин, журналістики, філософії, права та військового. Вартість залежить від обраної спеціальності.

Галузі природних та гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математики та статистки - від 31 тисяч гривень.

Переклад з іноземних мов - від 31,5 тисячі до 48,4 тисячі.

Інформаційні технології - від 35,3 тисячі гривень.

Журналістика - 48 тисяч гривень.

Право - 55,4 тисячі гривень.

Міжнародні відносини - 57,4 тисячі гривень.

КПІ імені Ігоря Сікорського

У КПІ є 15 факультетів та 8 інститутів, у тому числі прикладного та системного аналізу, аерокосмічних технологій та Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.

Природничі науки - від 15,6 тисячі гривень.

Гуманітарні науки - від 38,6 тисячі до 41,8 тисячі гривень.

Журналістика - 36 тисяч гривень.

Інженерія - від 15,6 тисячі до 22,4 тисячі гривень.

Інформаційні технології - від 25,9 тисячі до 33,3 тисячі гривень

Київський національний торговельно-економічний університет

11 факультетів, у тому числі торгівлі та маркетингу, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, економіки, менеджменту та психології, інформаційних технологій.

Право, економіка, менеджмент, журналістика, готельно-ресторанна справа - 27,6 тисячі гривень.

Комп'ютерні науки, інженерія - 23,4 тисячі гривень.

Облік та оподаткування - 23,4 тисячі гривень.

Міжнародний туризм - 25,8 тисячі гривень.

Національний авіаційний університет

10 факультетів, в тому числі й аерокосмічний, юридичний, кібербезпеки, транспорту, економіки, соціальних комунікацій, архітектурний. Також є кафедра військової підготовки та Навчально-науковий інститут безперервної освіти.

Авіаційна техніка, машинобудування, Радіотехніка, інженерія - від 17 тисяч гривень.

Транспортні технології - 23 тисячі гривень.

Інформаційні технології - 26 тисяч гривень.

Авіаційний транспорт - 30 тисяч гривень.

Журналістика - 31 тисяча гривень.

Міжнародні відносини - від 32-33 тисяч гривень.

Право, філологія - 32 тисячі гривень.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

В університеті є шість факультетів і чотири інститути. Вартість:

Фінанси, економіки та управління - 22,7 тисячі гривень.

Управління персоналом, психологія, політологія - 22,8 тисячі гривень.

Торгівля - 27,2 тисячі гривень.

Міжнародна економіка, право - 28,6 тисячі гривень.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

В університеті для студентів 17 факультетів. Вартість року навчання:

Педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тисячі гривень.

Фізичне виховання - від 19,5 тисячі до 21, 9 тисячі гривень.

Філософія - 17,4 тисячі гривень.

Хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тисячі гривень.

Іноземна філологія - від 21,9 тисячі до 26,1 тисячі гривень.

Туризм - 22,8 тисячі гривень.

Київський університет імені Бориса Грінченка

В університеті шість навчальних інститутів. Вартість:

Філологія - від 18,5 тисячі до 26,3 тисячі гривень.

Журналістика - від 26,3 тисячі до 27,1 тисячі гривень

Педагогіка - 17,6 тисячі гривень.

Міжнародні відносини - 24,5 тисячі гривень.

Математика - 14,5 тисячі гривень.

Політологія - 24,5 тисячі гривень.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

НУБіБ має 13 факультетів. Вартість:

Харчові технології - 21,6 тисячі гривень.

Землеустрою - 23,5 тисячі гривень.

Конструювання та дизайн - від 19,6 тисячі до 21,6 тисячі гривень.

Інформаційні технології - 24,7 тисячі гривень.

Журналістика - 25,8 тисячі гривень.

Філологія - 25,9 тисячі гривень.

Ветеринарна медицина - 27,7 тисячі гривень.

Києво-Могилянська академія

КМА має шість факультетів для бакалаврів. Вартість:

Природничі науки - 21 тисяч гривень.

Гуманітарні науки - від 32 тисяч до 45 тисяч гривень

Журналістика - 35 тисяч гривень.

Маркетинг - 37,5 тисячі гривень.

Комп'ютерні науки - 50 тисяч гривень.

Право - 55 тисяч гривень.

Міжнародні відносини - 56 тисяч гривень

Київський національний лінгвістичний університет

В університеті є шість факультетів.

Інформації про вартість навчання немає.