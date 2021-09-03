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Лучшие украинские песни про осень, которые навсегда заменят надоевший трек Шуфутинского

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 10:55
Лучшие украинские песни про осень, которые навсегда заменят надоевший трек Шуфутинского Лучшие украинские песни об осени вместо трека "3 сентября" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Михаил Шуфутинский и его песня "3 сентября" ежегодно в начале сентября почему-то снова и снова всплывает в подсознании украинцев. И настолько, что многие не удерживаются, чтобы целыми днями слушать этот трек. Делают это даже те люди, которые слушают довольно неплохую музыку и якобы презирают так называемый "русский шансон".

Но большей части украинцев примитивная песня Шуфутинского и нелепые шутки про 3 сентября уже осточертели.

Поэтому Styler предлагает всем топ именно украинских песен об осени, которые навсегда должны вытеснить российскую песенку (ее, к слову, написал Игорь Крутой) из нашего информационного пространства.

Лучшие украинские песни вместо Шуфутинского и его "3 сентября"

Десятки украинских артистов имеют в своем репертуаре крутые композиции об осени, или о каком-то одном из месяцев этого времени года.

Свидетельством тому является хотя бы количество хэштэгов #МузикаОсені в рамках всеукраинского флешмоба, организованного ресурсом MVUA.

Кстати, уже несколько лет вместо "я календарь переверну" Шуфутинского миллионы украинцев наслаждаются хитом группы "Плач Єремії" "Вона". Именно эта песня и даже шутки о ней ("ми усі розбіжимося по русифікованих містах... і лагідно їх українізуємо") заполоняют наше информационное пространство в конце августа-начале сентября. И это прекрасно!


А вот еще несколько песен, которые принесут вам наслаждение при прослушивании в эти осенние дни.

KOZAK SYSTEM - "У осені очі твої"


Оксана Муха - "Осіннє кохання"


Віктор Винник і МЕРІ - "Осінь"


Олег Собчук & Марта Шпак - "Осіння історія"


Один в каное - "Осінь"


БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - "Листопад"


Alyosha - "Осінь"


Океан Ельзи - "Осінь"


MOGILEVSKA - "В Києві осінь"


Олег Скрипка - "Зоряна осінь"


А если вам хочется чего-то более старого и эстрадного - тогда держите хит Иво Бобула. "А вже осінь прийшла у мій сад" по стилю наиболее схожа с треком "3 сентября". Но гораздо лучше!


Одним словом, слушайте украинскую музыку. Потому что, на самом деле, сегодня тащиться от Шуфутинского и всевозможных "нафталиновых" российских исполнителей вроде Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других - это, мягко говоря, моветон и признак безвкусицы.

Напомним, недавно главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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