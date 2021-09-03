Кращі українські пісні про осінь, які назавжди замінять обридлий трек Шуфутинського

Михайло Шуфутинський і його пісня "3 сентября" щороку на початку вересня чомусь знову і знову виринає у підсвідомості українців. І аж настільки, що багато хто не втримується, аби цілими днями слухати цей трек. Роблять це навіть ті люди, які слухають доволі непогану музику й нібито зневажають так званий "російський шансон".

Тому Styler пропонує усім топ саме українських пісень про осінь, які назавжди мають витіснити російську пісеньку (яку, до слова, написав Ігор Крутой) з нашого інформаційного простору.

Але більшій частині українців примітивна пісня Шуфутинського і недолугі жарти про 3 вересня вже осточортіли.

Кращі українські пісні замість Шуфутинського і його "3 сентября"

Десятки українських артистів мають у своєму репертуарі круті композиції про осінь, або про якийсь один з місяців цієї пори року.

Свідченням тому є хоча б кількість хештегів #МузикаОсені у рамках всеукраїнського флешмобу, запущеного ресурсом MVUA.

До речі, вже кілька років замість "я календарь переверну" Шуфутинського мільйони українців насолоджуються хітом гурту "Плач Єремії" "Вона". Саме ця пісня і навіть жарти про неї ("ми усі розбіжимося по русифікованих містах... і лагідно їх українізуємо") заполоняють наш інформаційний простір вкінці серпня-напочатку вересня. І це прекрасно!



А ось ще кілька пісень, які принесуть вам насолоду при прослуховуванні в ці осінні дні.

KOZAK SYSTEM - "У осені очі твої"



Оксана Муха - "Осіннє кохання"



Віктор Винник і МЕРІ - "Осінь"



Олег Собчук & Марта Шпак - "Осіння історія"



Один в каное - "Осінь"



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - "Листопад"



Alyosha - "Осінь"



Океан Ельзи - "Осінь"



MOGILEVSKA - "В Києві осінь"



Олег Скрипка - "Зоряна осінь"



А якщо вам хочеться чогось більш старішого і естрадного - тоді тримайте хіт Іво Бобула. "А вже осінь прийшла у мій сад" по стилю найбільш схожа з треком "3 сентября". Але набагато краща!



Тож слухаймо українську музику. Бо, насправді, сьогодні тащитися від Шуфутинського і всіляких "нафталінових" російських виконавців на кшталт Валерія Леонтьєва, Лариси Доліної, Ірини Аллегрової та інших - це, м'яко кажучи, моветон і ознака несмаку.