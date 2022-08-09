Рейтинг колледжей Украины: где получать профильное образование лучше всего

После девятого или одиннадцатого класса можно получить специальность, поступив в колледж. По окончанию учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить обучение в университете с третьего курса.
Смотрите обновленный список лучших колледжей Украины на основе рейтинга от osvita.ua с учетом имеющихся учебных заведений - в нашем материале Styler далее.
Колледж "КРОК" является членом Всемирной ассоциации школ ЮНЕСКО. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в одноименном университете с 3-го курса по следующим направлениям:
Адрес: г. Киев, ул. Лагерная, 30-32
На 2-м месте рейтинга Львовский медицинский колледж. Обучение происходит по 3-м основным направлениям:
Адрес: г. Львов, ул. В. Полищука, 76
На третьем месте - столичный колледж, в котором учатся по специальностям:
Адрес: г. Киев, ул. Питерская, 5а
В этом колледже обучают студентов по следующим специальностям:
Адрес: г. Львов, ул. Патона, 22А
На пятой строчке - Криворожский колледж, где вы можете учиться по следующим специальностям:
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Эдуарда Фукса, 26
Далее идет Днепровский автотранспортный колледж, в котором вы можете учиться по следующим специальностям:
Адрес: г. Днепр, проспект Александра Поля, 111
На седьмом месте Ровенский автотранспортный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования. Здесь обучают будущих специалистов для:
Адрес: г. Ровно, ул. Видинская, 35
На восьмой строчке - Уманский колледж при Национальном университете садоводства. В этом учебном заведении вы имеете возможность учиться по широкому спектру специальностей, а именно:
Адрес: г. Умань, ул. Независимости, 21
Девятое место также занимает колледж от Уманского национального университета садоводства, который находится в городе Ананьев Одесской области. Здесь обучают по таким специальностям:
Адрес: г. Ананьев, ул. Пушкина, 62
Замыкает рейтинг колледж из города Бар Винницкой области. В этом заведении вы имеете возможность учиться по таким специальностям:
Адрес: г. Бар, ул. Героев Майдана, 7
Поступить в колледж для получения профессионального высшего образования могут лица, получившие базовое общее среднее образование (9 классов), полное общее среднее образование (11 классов); образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего или младшего специалиста, а также лица, получившие любую степень высшего образования.
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