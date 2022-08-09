UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рейтинг колледжей Украины: где получать профильное образование лучше всего

Лучшие колледжи Украины (фото: GettyImages)
Автор: Никита Мельников

После девятого или одиннадцатого класса можно получить специальность, поступив в колледж. По окончанию учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить обучение в университете с третьего курса.

Смотрите обновленный список лучших колледжей Украины на основе рейтинга от osvita.ua с учетом имеющихся учебных заведений - в нашем материале Styler далее.

Профессиональный колледж Университета "КРОК"

Колледж "КРОК" является членом Всемирной ассоциации школ ЮНЕСКО. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в одноименном университете с 3-го курса по следующим направлениям:

  • Право
  • Управление и финансирование
  • Информационные технологии
  • Сфера обслуживания
  • Социальные и поведенческие науки

Адрес: г. Киев, ул. Лагерная, 30-32

Профессиональный колледж Университета "КРОК" (фото: krok.edu.ua)

Львовский медицинский профессиональный колледж "Медик"

На 2-м месте рейтинга Львовский медицинский колледж. Обучение происходит по 3-м основным направлениям:

  • Акушерское дело
  • Сестринское дело
  • Ортопедическая стоматология

Адрес: г. Львов, ул. В. Полищука, 76

Практические занятия в колледже "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)

Финансово-правовой колледж

На третьем месте - столичный колледж, в котором учатся по специальностям:

  • Право
  • Финансы, банковское дело и страхование

Адрес: г. Киев, ул. Питерская, 5а

Финансово-правовой колледж (фото: fpk.in.ua)

Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада"

В этом колледже обучают студентов по следующим специальностям:

  • Стоматология
  • Медсестринство
  • Фармация, промышленная фармация

Адрес: г. Львов, ул. Патона, 22А

Один из двух учебных корпусов колледжа "Монада" (фото: monada.lviv.ua)

Автотранспортный колледж Криворожского технического университета

На пятой строчке - Криворожский колледж, где вы можете учиться по следующим специальностям:

  • Автомобильный транспорт
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
  • Транспортные технологии на автомобильном транспорте
  • Отраслевое машиностроение

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Эдуарда Фукса, 26

Автотранспортный техникум Криворожского технического университета (фото: knu.edu.ua)

Автотранспортный колледж Национального горного университета Украины

Далее идет Днепровский автотранспортный колледж, в котором вы можете учиться по следующим специальностям:

  • Автомобильный транспорт
  • Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей
  • Транспортные технологии на автомобильном транспорте
  • Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Адрес: г. Днепр, проспект Александра Поля, 111

Практические занятия по ремонту транспортных средств (фото: rafk.in.net)

Ровенский автотранспортный профессиональный колледж НУВГП

На седьмом месте Ровенский автотранспортный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования. Здесь обучают будущих специалистов для:

  • Автотранспортных и авторемонтных предприятий
  • Организации международных перевозок
  • Организации и регулирования дорожного движения

Адрес: г. Ровно, ул. Видинская, 35

Автотранспортный колледж НУВХП (фото: ratk.business.site)

Агротехнический колледж Уманского НУС

На восьмой строчке - Уманский колледж при Национальном университете садоводства. В этом учебном заведении вы имеете возможность учиться по широкому спектру специальностей, а именно:

  • Агроинженерия
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
  • Садово-парковое хозяйство
  • Финансы, банковское дело и страхование
  • Учет и налогообложение
  • Компьютерные науки
  • Инженерия программного обеспечения

Адрес: г. Умань, ул. Независимости, 21

Агротехнический колледж Уманского НУС (фото: uatk.ck.ua)

Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж

Девятое место также занимает колледж от Уманского национального университета садоводства, который находится в городе Ананьев Одесской области. Здесь обучают по таким специальностям:

  • Учет и налогообложение
  • Финансы, банковское дело и страхование
  • Маркетинг
  • Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Адрес: г. Ананьев, ул. Пушкина, 62

Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)

Барский колледж транспорта и строительства Национального транспортного университета

Замыкает рейтинг колледж из города Бар Винницкой области. В этом заведении вы имеете возможность учиться по таким специальностям:

  • Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей
  • Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования
  • Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог и аэродромов
  • Землеустройство
  • Организация перевозок и управление на автотранспорте
  • Организация и регулирование дорожного движения

Адрес: г. Бар, ул. Героев Майдана, 7

Барский колледж транспорта и строительства (фото: need4study.com)

Важно знать

Поступить в колледж для получения профессионального высшего образования могут лица, получившие базовое общее среднее образование (9 классов), полное общее среднее образование (11 классов); образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего или младшего специалиста, а также лица, получившие любую степень высшего образования.

Ранее мы писали про 10 университетов Киева, где лучше всего учиться.

Также читайте о лучших университетах Львова.

Читайте РБК-Украина в Google News
образование