Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкраще

Після дев'ятого чи одинадцятого класу можна отримати спеціальність, вступивши до коледжу. По закінченню навчального закладу випускники мають змогу продовжити навчання в університеті з третього курсу.
Дивіться оновлений список найкращих коледжів України на основі рейтингу від osvita.ua з урахуванням наявних навчальних закладів - у нашому матеріалі Styler далі.
Коледж "КРОК" є членом всесвітньої асоціації шкіл ЮНЕСКО. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в однойменному університеті з 3-го курсу за такими напрямами:
Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32
На 2-му місці рейтингу львівський медичний коледж. Навчання відбувається за 3-ма основними напрямами:
Адреса: м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
На третьому місці - столичний коледж, в якому навчаються за спеціальностями:
Адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5А
В цьому коледжі навчають студентів за наступними спеціальностями:
Адреса: м. Львів, вул. Патона, 22А
На п'ятій сходинці - Криворізький коледж, де ви можете навчатись за такими спеціальностями:
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26
Далі йде Дніпровський автотранспортний коледж, в якому ви можете навчатись за наступними спеціальностями:
Адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 111
На сьомому місці Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. Тут навчають майбутніх спеціалістів для:
Адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 35
На восьмій сходинці - Уманський коледж при Національному університеті садівництва. В цьому навчальному закладі ви маєте нагоду навчатись за широким спектром спеціальностей, а саме:
Адреса: м. Умань, вул. Незалежності, 21
Дев'яте місце також займає коледж від Уманського національного університету садівництва, який знаходиться у місті Ананьїв Одеської області. Тут навчають за такими спеціальностями:
Адреса: м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62
Замикає рейтинг коледж з міста Бар, Вінницької області. В цьому закладі ви маєте нагоду навчатись за такими спеціальностями:
Адреса: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7
Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
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