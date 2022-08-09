Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкраще

Фаховий коледж Університету "КРОК"

Коледж "КРОК" є членом всесвітньої асоціації шкіл ЮНЕСКО. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в однойменному університеті з 3-го курсу за такими напрямами:

Право

Управління та фінансування

Інформаційні технології

Сфера обслуговування

Соціальні та поведінкові науки

Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32

Фаховий коледж Університету "КРОК" (фото: krok.edu.ua)

Львівський медичний фаховий коледж "Медик"

На 2-му місці рейтингу львівський медичний коледж. Навчання відбувається за 3-ма основними напрямами:

Акушерська справа

Сестринська справа

Ортопедична стоматологія

Адреса: м. Львів, вул. В. Поліщука, 76

Практичні заняття у коледжі "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)

Фінансово-правовий коледж

На третьому місці - столичний коледж, в якому навчаються за спеціальностями:

Право

Фінанси, банківська справа та страхування

Адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5А

Фінансово-правовий коледж (фото: fpk.in.ua)

Львівський медичний фаховий коледж "Монада"

В цьому коледжі навчають студентів за наступними спеціальностями:

Стоматологія

Медсестринство

Фармація, промислова фармація

Адреса: м. Львів, вул. Патона, 22А

Один з двох навчальних корпусів коледжу "Монада" (фото: monada.lviv.ua)

Автотранспортний коледж Криворізького технічного університету

На п'ятій сходинці - Криворізький коледж, де ви можете навчатись за такими спеціальностями:

Автомобільний транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Галузеве машинобудування

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26

Автотранспортний технікум Криворізького технічного університету (фото: knu.edu.ua)

Автотранспортний коледж Національного гірничого університету України

Далі йде Дніпровський автотранспортний коледж, в якому ви можете навчатись за наступними спеціальностями:

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 111

Практичні заняття з ремонту транспортних засобів (фото: rafk.in.net)

Рівненський автотранспортний фаховий коледж НУВГП

На сьомому місці Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. Тут навчають майбутніх спеціалістів для:

Автотранспортних і авторемонтних підприємств

Організації міжнародних перевезень

Організації та регулювання дорожнього руху

Адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 35

Автотранспортний коледж НУВГП (фото: ratk.business.site)

Агротехнічний коледж Уманського НУС

На восьмій сходинці - Уманський коледж при Національному університеті садівництва. В цьому навчальному закладі ви маєте нагоду навчатись за широким спектром спеціальностей, а саме:

Агроінженерія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Садово-паркове господарство

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Комп'ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Адреса: м. Умань, вул. Незалежності, 21

Агротехнічний коледж Уманського НУС (фото: uatk.ck.ua)

Ананьївський державний аграрно-економічний коледж

Дев'яте місце також займає коледж від Уманського національного університету садівництва, який знаходиться у місті Ананьїв Одеської області. Тут навчають за такими спеціальностями:

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Адреса: м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62

Ананьївський державний аграрно-економічний коледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)

Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету

Замикає рейтинг коледж з міста Бар, Вінницької області. В цьому закладі ви маєте нагоду навчатись за такими спеціальностями:

Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів

Експлуатація та ремонт підіймально-транспортних, будівельних і дорожніх машин й обладнання

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

Землевпорядкування

Організація перевезень і управління на автотранспорті

Організація та регулювання дорожнього руху

Адреса: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7

Барський коледж транспорту та будівництва (фото: need4study.com)

Важливо знати

Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.